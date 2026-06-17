Carburanti, il calo del petrolio spinge giù i prezzi di benzina e diesel

Buone notizie su fronte del caro carburante. I passi avanti verso un accordo tra Stati Uniti e Iran che porterà alla riapertura dello Stretto di Hormuz, stanno spingendo verso il basso le quotazioni del petrolio con il Brent che è ampiamente sceso sotto quota 80 dollari al barile. Si tratta di un valore che non si vedeva dall'inizio di marzo. Di conseguenza, accelera il ribasso dei prezzi dei carburanti alla pompa, tanto che i valori della benzina sono tornati ai livelli che non si vedevano da oltre un mese.

Prezzi benzina e diesel ancora più giù

Insomma, il calo dei mercati intenzionali dovuto all'accordo tra USA e Iran sta spingendo al ribasso i prezzi di benzina e diesel. Vediamo, adesso, le ultime rilevazioni. Stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore, in modalità “self service” lungo la rete stradale nazionale si registra un valore medio pari a 1,872 euro al litro per la benzina. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,964 euro al litro. Picchi sopra 1,9 euro al litro si registrano in Basilicata, Molise e in Trentino Alto Adige.

Carburanti

Passiamo al diesel, il cui prezzo medio in modalità “self service” lungo la rete stradale nazionale registra un valore pari a 1,974 euro al litro. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self si è attestato a quota 2,060 euro al litro. Se quindi le quotazioni del petrolio dovessero continuare a calare, nei prossimi giorni ci possiamo attendere riduzioni dei prezzi alla pompa dei carburanti ancora più consistenti. Ovviamente, questo scenario potrebbe cambiare radicalmente nel caso di intoppi nel percorso che porterà alla firma dell'accordo di pace tra USA e Iran.

Il problema del caro carburante va quindi riducendosi giorno dopo giorno. La strada per tornare ai livelli pre-conflitto potrebbe essere finalmente stata avviata anche se ovviamente ci vorrà tempo. Ricordiamo, inoltre che l'ultima proroga del taglio delle accise sui carburanti, per quanto ridotta, scadrà il 3 luglio. Se continuerà la discesa dei prezzi, non dovrebbe arrivare un'ulteriore proroga della misura da parte del Governo.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

Fonte: Il Sole 24Ore

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/06/2026