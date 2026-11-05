Auto termiche anche dopo il 2035, primo via libera dal Parlamento UE

Lo stop alle auto con motore termico dal 2035 fa un altro passo in avanti verso l’addio. Il 4 novembre la commissione Ambiente del Parlamento europeo ha approvato la revisione delle regole sulle emissioni di CO2 di auto e furgoni, con 48 voti a favore, 30 contrari e 2 astenuti. Il testo fa parte del pacchetto auto presentato dalla Commissione europea nel dicembre 2025 e ammorbidisce gli obiettivi decisi nel 2023, che di fatto vietavano la vendita di auto a benzina e diesel dal 2035. A negoziare il testo sono stati i tre gruppi principali, cioè Popolari, Socialisti e Liberali. Il relatore è l’europarlamentare italiano Massimiliano Salini, di Forza Italia. Prima della commissione Ambiente, il 22 ottobre, il testo aveva già passato il voto delle commissioni Industria e Trasporti.

Cosa cambia per le auto

L’obiettivo per il 2035 scende. Invece di azzerare le emissioni medie delle auto nuove rispetto al 2021, i costruttori dovrebbero tagliarle del 95%. C’è poi uno sconto ulteriore di 7,5 punti per chi usa acciaio prodotto in Europa a basse emissioni. Nel caso peggiore, quindi, il taglio richiesto sarebbe dell’87,5%. Anche prima del 2035 l’acciaio europeo darebbe diritto a uno sconto, fino a tre punti, dall’entrata in vigore della norma fino alla fine del 2034. La Commissione aveva proposto un taglio del 90%, pari a circa 11 grammi di CO2 al chilometro. Il restante 10% sarebbe stato compensato con l’acciaio verde e con carburanti a basso impatto climatico.

Con queste regole, auto termiche e ibride potrebbero essere ancora immatricolate dopo il 2035. Secondo Salini, le auto alimentate solo con carburanti rinnovabili conformi alla direttiva europea verrebbero considerate a emissioni zero, come le elettriche. Il relatore ha definito l’accordo «una svolta per l’industria automobilistica europea», aggiungendo che decarbonizzare non significa imporre una sola tecnologia. Per i furgoni gli obiettivi si abbassano ancora di più. Nel 2030 il taglio richiesto scenderebbe al 35%, contro il 40% proposto dalla Commissione e il 50% delle regole attuali. Nel 2035 si passerebbe dal 100% all’80%, sempre con un possibile sconto di 7,5 punti per l’acciaio europeo.

I prossimi passi

La parola passa ora all’aula di Strasburgo, che voterà a dicembre a maggioranza semplice. Poi toccherà al Consiglio dell’Ue, dove serve la maggioranza qualificata, cioè almeno 15 Paesi che rappresentino il 65% della popolazione europea. Sul tavolo c’è anche la posizione comune di Germania e Francia, presentata da Merz e Macron, che chiede un taglio del 90% senza compensazioni. Fino al voto finale il testo può ancora cambiare.

FONTE: Electrive

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