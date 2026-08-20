Camper da sogno va all'asta: prima era un camion dell'esercito USA

Se il tuo concetto di viaggio non si limita a raggiungere la solita piazzola del campeggio, ma prevede di attraversare un intero continente senza preoccuparti di cosa trovi sotto le ruote, questo mezzo potrebbe fare al caso tuo. Piantalo in mezzo a un deserto, guidalo lungo una spiaggia remota o parcheggialo nel cuore di una foresta pluviale: nessuna di queste situazioni riuscirà a metterlo davvero in difficoltà. Si tratta di un ex camion militare statunitense trasformato in un camper da spedizione, attualmente in vendita all'asta negli USA sulla piattaforma Cars & Bids.

Acela Monterra GL 4x4 KRUG Expedition

Da mezzo militare a camper per l'avventura

Alla base di questo progetto c'è uno Stewart & Stevenson M1078A1, una motrice su cui l'esercito americano ha fatto affidamento per anni, nato originariamente sulla base di un progetto dell'austriaca Steyr. Lo chassis dismesso è stato rilevato dalla Acela Truck Company, azienda specializzata che lo ha convertito per l'uso civile. Il risultato è un camper 4x4 pensato per chi vuole muoversi ovunque senza il timore di spanciare al primo ostacolo.

Acela Monterra GL 4x4 KRUG Expedition

Motore Caterpillar e trazione senza compromessi

Sotto la cabina trova posto un motore turbodiesel a sei cilindri in linea Caterpillar da 7,2 litri, capace di erogare circa 330 CV di potenza e una coppia monumentale di 1.166 Nm. Il propulsore è abbinato a un cambio automatico a sette rapporti, ideale per gestire la progressione anche nei passaggi fuoristrada più tecnici. Per completare la trasformazione ad uso abitativo, Acela ha installato sul telaio un modulo abitativo da 16 piedi (circa 4,9 metri) realizzato dagli specialisti di KRUG Expedition: uno spazio interno che per vivibilità e finiture non ha nulla da invidiare a certi mini-appartamenti delle grandi metropoli.

Un salotto moderno su quattro ruote motrici

A bordo non manca davvero niente per i lunghi viaggi lontano da casa. L'abitacolo offre arredi in impiallacciato di legno, un letto matrimoniale, un piano cottura a induzione, un forno a microonde combinato Miele con funzione vapore, un frigorifero con congelatore separato e un bagno completo di doccia e WC a separazione a secco. La zona giorno comprende anche un lavello in acciaio inox e una dinette con tavolo pieghevole e panca ad angolo.

Acela Monterra GL 4x4 KRUG Expedition

Autonomia energetica e riserva d'acqua da record

Se vuoi sparire dalla circolazione per qualche settimana, l'autonomia elettrica e idrica è fondamentale. Sotto le sedute della zona giorno è stivato un pacco batterie al litio da 24V e 990 Ah, collegato a un impianto solare sul tetto da 1.400 Watt. A bordo trovi anche il riscaldamento idronico, l'aria condizionata a tetto e un serbatoio per l'acqua potabile da 492 litri con sistema di filtraggio a tre stadi. Sotto il telaio è stato posizionato un serbatoio per le acque grigie da 250 litri, mentre lungo le pance esterne corre una serie di bauli in alluminio dedicati alle attrezzature da campeggio.

Acela Monterra GL 4x4 KRUG Expedition

Chilometri reali e asta online

L'annuncio su Cars & Bids indica un chilometraggio di circa 19.300 km (12.000 miglia), valore coerente con le ottime condizioni generali del mezzo. Se hai in mente di mollare tutto e perderti nella natura incontaminata, assemblare un veicolo più pronto e robusto di questo sarebbe davvero un'impresa difficile. L'asta però finisce tra poco: segui l'andamento delle offerte direttamente sulla pagina ufficiale di Cars & Bids.

VEDI ANCHE