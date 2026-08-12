Sylvain Guintoli, all'asta la moto di Sonic: il ricavato va in beneficienza

La Dark Rider di Sylvain Guintoli è una moto unica realizzata da Bourget's Bike Works e ispirata al mondo di Sonic

Sylvain Guintoli, ex campione del mondo WorldSBK, ha messo all'asta la sua moto ''Dark Rider'', ispirata al videogioco Sega Sonic the Hedgehog. Tutto il ricavato sarà devoluto alla fondazione benefica Luca Guintoli. La fondazione è stata creata da Sylvain dopo la tragica scomparsa del figlio Luca, avvenuta la scorsa estate all'età di sei anni, a causa di un tumore.

Una moto davvero unica

Si tratta di un modello personalizzato realizzato da Bourget's Bike Works, un esemplare unico progettato da Sega in collaborazione con Oil Sweat & Gears e Atmospherics SFX. Shadow the Hedgehog è un personaggio del franchise Sonic the Hedgehog della Sega, noto per essere molto amato dal figlio del pilota. Infatti, Guintoli ha recentemente reso omaggio al figlio correndo la Maratona di Londra con una tuta intera in pelle che presentava un design specifico di Sonic the Hedgehog.

Sylvain Guintoli Dark Rider

Stando all'annuncio dell'asta (cliccate qui), la moto è stata esposta in diverse location, tra cui il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP a Silverstone, la Gamescom in Germania presso lo stand Sega, l'EGX/MCM Comic Con di Londra, un evento di beneficenza a Goodwood e la promozione di Sonic the Hedgehog 3 della Paramount nelle hall dei cinema del Regno Unito. Nella descrizione della moto si afferma inoltre che si tratta della ''prima volta che un oggetto da collezione Sega, proveniente direttamente dall'azienda, viene offerto in vendita all'asta''.

La Bourget è dotata di un motore S&S Super Stock da 1.750 cc con testate Edelbrock e cambio a sei marce. Il peso dichiarato è di 280 kg. Si tratta di una moto da esposizione e quindi non può circolare su strada. Per farlo saranno necessarie alcune modifiche come la sostituzione del serbatoio che è finto. La moto viene proposta con tutta la documentazione originale, tra cui una copia dell'accordo con cui SEGA la dona alla Fondazione Luca Guintoli.

Sylvain Guintoli Dark Rider

Prezzo

Si stima che la moto possa raggiungere un prezzo compreso tra le 10.000 e le 15.000 sterline (11.700 - 17.500 euro) e verrà ufficialmente battuta all'asta nell'ambito dell'Autumn Stafford Sale - The Classic Motorcycle Mechanics Show, l'11 ottobre.

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