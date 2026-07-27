La nuova BMW X5 a passo lungo per a Cina ha una caratteristica unica

Circa un mese fa ha fatto il suo debutto la nuova BMW X5. Adesso, è arrivato il momento della presentazione della versione per il mercato cinese che si distingue per una lunghezza maggiore dato che può contare su di un passo di 3.165 mm, cioè 130 mm in più del modello ''standard'' europeo. Il modello a passo lungo è disponibile in Cina sia con le motorizzazioni endotermiche e sia con quelle elettriche. Oltre alle diverse dimensioni, il modello per la Cina presenta piccole differenze al frontale con una diversa firma luminosa.

Il profilo del SUV mostra chiaramente che si tratta della versione a passo lungo, grazie alle portiere posteriori e ai finestrini laterali più grandi. Il modello che sarà venduto in Cina adotterà anche una diversa piattaforma per le funzionalità avanzate di assistenza alla guida, in questo caso sviluppata da Momenta. Non ci sarà, però, l'integrazione di un sensore LiDAR.

BMW X5

Ancora più lusso, spazio e tecnologia

Piccole modifiche a parte, il design del modello a passo lungo per la Cina è quello della nuova X5 europea che ben conosciamo. Le vere novità si trovano invece dentro. Non davanti dove ci sarà sempre il BMW Panormic iDrive ma dietro.

BMW X5

Infatti, il passo lungo consente ai passeggeri posteriori di poter disporre di maggiore spazio per le gambe. Ci sono comunque nuovi sedili e rivestimenti ancora più raffinati per sottolineare l'ambiente premium che il SUV tedesco è in grado di offrire.

Ma c'è una caratteristica davvero esclusiva che la nuova BMW X5 offre in Cina nella sua versione a passo lungo e cioè il BMW Theatre Screen. Si tratta di un maxi display da 31,3 pollici con risoluzione 8K che scende dal tetto ed è pensato sia per offrire contenuti legati all'intrattenimento che di lavoro. Da questo schermo si possono gestire videocall oppure videogiochi o filmati in streaming.

In ogni caso, indipendentemente dalla motorizzazione, la nuova BMW X5 a passo lungo per la Cina può contare di serie su sospensioni pneumatiche adattive. Per il momento, BMW non ha ancora pubblicato i dati relativi al propulsore di entrambe le vetture. Ne sapremo di più al momento del lancio sul mercato.

BMW X5

Basterà per il rilancio in Cina

La nuova BMW X5 a passo lungo arriva dopo le nuove i3 e iX3 sempre a passo lungo. Su questo mercato le vendite del marchio tedesco non stanno certamente brillando e anzi, sono in deciso calo ma BMW non si arrende e propone questi nuovi modelli. Basteranno per recuperare quote di mercato?

VEDI ANCHE

Tags