BMW M2, record al Nürburgring. Battuta la M2 CS grazie al nuovo M Performance Track Kit

La BMW M2 CS dovrebbe rappresentare il meglio della gamma M2, offrendo le prestazioni migliori. Eppure, è stata battuta al Nürburgring dalla BMW M2. Com'è stato possibile? Semplice, grazie all'utilizzo dell'M Performance Track Kit. Grazie a questo pacchetto che permette di migliorare ulteriormente le prestazioni della sportiva, la BMW M2 è stata in grado di percorrere un giro del circuito tedesco in 7:25:068, risultando 0,5 secondi più veloce della BMW M2 CS.

BMW M2, record Nurburgring

M Performance Track Kit: tecnologia derivata dal motorsport

Questo pacchetto sfrutta la tecnologia derivata dal motorsport per migliorare la dinamica di guida della BMW M2 per renderla più veloce in pista. Il tutto senza interventi per aumentare la potenza del motore (6 cilindri da 480 CV). Questo kit va a intervenire su telaio, assetto e aerodinamica.

Per esempio, arrivano uno splitter anteriore regolabile, alette aerodinamiche, un alettone posteriore regolabile manualmente con una modalità Race dedicata e sospensioni coilover con un sistema di ammortizzatori derivato dal motorsport ma comunque omologato per un utilizzo stradale. Tutti questi elementi permettono maggiore precisione, stabilità e prestazioni al limite, rendendo la BMW M2 ancora più pronta per l'utilizzo in pista.

I componenti sono stati sviluppati in collaborazione con i tecnici di BMW M; l'aerodinamica è stata messa a punto nella galleria del vento BMW, mentre l'assetto generale è stato curato da Jörg Weidinger, pilota e ingegnere collaudatore BMW M per lo sviluppo del telaio.

BMW M2, record Nurburgring

Il tempo poteva essere migliore

Il giro record è stato ottenuto il 22 maggio in condizioni definite come ''estreme'' per via delle elevate temperature e della presenza di olio in una parte del circuito. In breve, il tempo finale poteva essere anche migliore in condizioni ideali. BMW ci riproverà?

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/07/2026