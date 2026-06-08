Più robusto e versatile: alla prova il nuovo BFGoodrich All Terrain A/T KO3

BFGoodrich(guarda la homepage di BFGoodrich) amplia la propria offerta dedicata ai veicoli a ruote alte con il nuovo All Terrain A/T KO3, evoluzione di uno dei prodotti più apprezzati dagli appassionati di avventura.

Un nuovo pneumatico “on-off road”

Il nuovo pneumatico nasce per rispondere alle esigenze di chi utilizza il veicolo ogni giorno, ma non vuole rinunciare alle escursioni in off-road.

La filosofia progettuale punta a un equilibrio tra comfort e capacità di affrontare percorsi impegnativi, tanto da essere definito un prodotto 50% road e 50% off-road. Un approccio che riflette l’evoluzione del mercato europeo, dove cresce la richiesta di soluzioni affidabili per il tempo libero, il viaggio e l’utilizzo quotidiano.

BFGoodrich All Terrain A/T KO3: dettaglio dello pneumatico 50% road e 50% off-road

Pensato per un utilizzo versatile

Erede del noto KO2, il nuovo KO3 è stato sviluppato per accompagnare un impiego sempre più versatile dei veicoli moderni. Insomma, uno pneumatico che si rivolge a proprietari di SUV, pickup e 4x4 che cercano durata, sicurezza e capacità di adattamento a superfici differenti.

Rispetto alla generazione precedente, BFGoodrich dichiara un incremento del 15% nella resistenza all’usura e del 20% nella protezione contro tagli e strappi. A questi risultati si aggiungono prestazioni migliorate sulla neve, certificate dalla marcatura 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake), che ne amplia ulteriormente il campo di utilizzo durante tutto l’anno.

BFGoodrich All Terrain A/T KO3: l'Ineos Grenadier è il veicolo utilizzato per il test drive

Tecnologia derivata dalle competizioni

Per raggiungere questi obiettivi, il nuovo KO3 adotta diverse soluzioni sviluppate anche grazie all’esperienza maturata nelle gare nel deserto. La tecnologia CoreGard rinforza il fianco dello pneumatico, proteggendo una delle aree più esposte agli urti.

Le nuove lamelle 3D autoboloccanti contribuiscono a migliorare la stabilità del battistrada e a garantire un’usura più uniforme nel tempo. Il disegno del battistrada integra inoltre nuovi tasselli interconnessi, spalle rinforzate e sistemi di espulsione di fango e neve studiati per ottimizzare la trazione anche sui fondi più impegnativi.

BFGoodrich All Terrain A/T KO3: tutta la trazione su una salita con inclinazione al 100%

Messo alla prova in ogni condizione

E nel corso del test drive, il BFGoodrich ha svelato tutta la sua versatilità su impegnativi tacciati off-road e durante un più tranquillo giro su strade extraurbane. Partiamo dal fuoristrada e dal veicolo protagonista della prova: Ineos Grenadier (guarda Ineos Grenadier). Il 4x4 inglese è stato scelto per montare le tassellate di BFGoodrich, un connubio che si è rivelato vincente.

BFGoodrich All Terrain A/T KO3: messo alla prova su ogni tipo di terreno, qui fango ed erba alta

Off-road non mi fai paura

Affrontando ostacoli sempre più difficili il SUV non si è mai arreso, tutt’altro. Una sfida a superare guadi, pietraie, twist e rampe fino al 100% di inclinazione con successiva discesa altrettanto ripida. Chiaro, la possibilità di bloccare tre differenziali, che si aggiunge all’azione del riduttore, non lascia dubbi sulle doti di questo fuoristrada.

Ma gli pneumatici hanno messo l’accento su trazione e agilità del veicolo sia su fondi compatti sia più cedevoli come il fango. Insomma, niente paura, mani salde sul volante e piede destro sull’acceleratore per uscire indenni da ogni situazione con un pizzico di esperienza.

BFGoodrich All Terrain A/T KO3: il battistrada con lamelle 3D autobloccanti

Asfalto digerito senza problemi

E se le prove in off-road valgono almeno il nove in pagella, su strada il giudizio rimane positivo. Ovviamente, bisogna contestualizzare il tipo di pneumatico, ma comfort e guidabilità di un maxi SUV come l’Ineos Grenadier restano su livelli decisamente soddisfacenti. Lo scarso rumore di rotolamento e una buona tenuta laterale in curva sono gli elementi di spicco, pur se le caratteristiche del veicolo non inducono a osare oltre il lecito. Diciamo che l’equilibrio promesso tra asfalto e sterrato è convalidato al 100%. Quindi, la versatilità del nuovo KO3 e certificata nero su bianco.

BFGoodrich All Terrain A/T KO3: venduto in oltre 50 misure per cerchi da 15'' a 22''

Disponibile in 55 misure con il logo Baja Champion

Oltre agli aspetti tecnici, BFGoodrich ha lavorato anche sull’identità estetica del prodotto. Il nuovo KO3 sfoggia marcature più leggibili e il logo Baja Champion, un richiamo diretto al legame storico del marchio con il mondo delle competizioni off-road.

Il nuovo pneumatico è già disponibile in 55 misure, pensate per coprire un ampio ventaglio di applicazioni, con diametro cerchi da 15'' a 22''. Una gamma che consente di equipaggiare numerosi modelli dedicati all’avventura, al lavoro e al tempo libero, mantenendo inalterata la vocazione all’esplorazione che caratterizza il marchio.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/06/2026