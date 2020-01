OFFROAD E ON-ROAD Che in fuoristrada sia una certezza, sono gli avventurieri stessi a fare a gara per testimoniarlo. Circoscrivere l'esperienza BFGoodrich al solo campo dell'offroad è tuttavia ormai riduttivo, dal momento che il brand Usa di proprietà Michelin ha pronto per il 2020 anche un prodotto squisitamente stradale. In occasione del suo 150° compleanno, BFGoodrich si regala un nuovo set di gomme estive, anzi due: Advantage il nome di battesimo dello pneumatico per le berline e le compatte, Advantage SUV per il mercato degli sport utility & crossover. Quali i ''vantaggi''?

ACQUATICO Sia BFGoodrich Advantage, sia Advantage SUV, hanno il proprio punto di forza nell'equilibrio. Nascono per soddisfare le esigenze di automobilisti in cerca di un buon rapporto qualità-prezzo, senza con questo trascurare le prestazioni in termini di sicurezza su asciutto e bagnato, e nemmeno il comfort di bordo. Su asfalto viscido, rispetto alla precedente generazione Advantage registra spazi di frenata ridotti in media di 2,4 metri. Su strada asciutta, il guadagno è di 1,5 metri. A sua volta, Advantage SUV migliora gli spazi di arresto su bagnato di 2,9 metri, e di 1,1 metri su asciutto.

IL SEGRETO Performance che classificano la nuova gamma BFGoodrich al più alto livello di etichettatura europea in frenata sul bagnato (A), condizione in cui il disegno asimmetrico del battistrada, con le due scanalature poste verso l’esterno, consente al pneumatico di seguire fedelmente la traiettoria anche in fase di curva, e di drenare l’acqua. Dal canto suo, la fascia interbloccante dei tasselli riduce la mobilità della scultura e aumenta la rigidità del battistrada nella zona di contatto con il suolo. Risultato: minore resistenza al rotolamento, quindi minor consumo di carburante.

PER TUTTI I GUSTI Ampio infine il range di misure. Schematicamente: per la gamma BFGoodrich Advantage, nel corso del 2020 120 misure disponibili da 14 a 20 pollici (15 misure in 14”, 23 in 15”, 33 in 16”, 31 in 17”, 10 in 18”, 7 in 19”, 1 in 20”). Per BFGoodrich Advantage SUV, disponibili 23 misure da 16 a 19 pollici (4 misure in 16”, 8 in 17”, 7 in 18”, 4 in 19”).