Autore:

Lorenzo Centenari

PUBBLICITÀ PROGRESSO Sicurezza e sostenibilità, chi l'ha detto che maggior virtù "pneumatica" non possa andare d'amore e d'accordo anche col portafogli? Chiedere a Michelin, che attorno ai valori di "road safety" e di "long lasting performance" ha costruito tre progetti distinti, ciascuno concentrato su un aspetto, ma ciascuno unito da un comune denominatore, ovvero una visione più moderna ed evoluta del concetto di pneumatico stradale. Michelin #madetolast, Michelin Check&Go, Il Miglio di Milano Michelin: tre iniziative, tre messaggi. Ecco quali.

USURA NON OLET Sono trascorsi ormai due anni, da quando Michelin prese a trattare il tema delle performance sulla lunga distanza e lo intrecciò a impatto ambientale, sicurezza e costi di gestione. Obiettivo del Bibendum, quello di assicurarsi che ciascun consumatore disponga di informazioni chiare in merito alle prestazioni dei propri pneumatici durante il loro intero ciclo di vita. Oggi infatti sono disponibili soltanto dati sulle prestazioni dei pneumatici quando sono nuovi, condizione questa destinata a venir meno al percorrere dei primi chilometri. Michelin è quindi favorevole a test regolamentati sui pneumatici usurati che permettano all’automobilista di effettuare una scelta più consapevole. La legge stabilisce come la sostituzione dei pneumatici debba essere effettuata quando l’altezza del battistrada raggiunge l’altezza di 1,6 mm. Sono molti i Costruttori che sviluppano pneumatici sicuri fino a questo limite legale di usura, tuttavia nulla vieta di commercializzare pneumatici le cui distanze di frenata si deterioreranno fortemente con il passare dei chilometri. Ne consegue che, in assenza di una normativa che imponga un livello di performance minimo quando i pneumatici sono usurati, gli utilizzatori professionali e gli automobilisti spesso preferiscono effettuare la sostituzione prima che i propri pneumatici abbiano raggiunto il limite legale di usura. La sostituzione anticipata comporta un costo per l’automobilista, uno spreco di materia, maggior consumo di carburante, maggiori emissioni di CO2. Che la resistenza al rotolamento diminuisca via via che il pneumatico si usura, è infatti un dato dimostrato.





CHECK&GO Grazie alla campagna di sensibilizzazione di Michelin, a marzo 2019 l'Ue ha introdotto il principio di “test su pneumatici usurati” all’interno della proposta di normativa europea, la General Vehicle Safety Regulation, sulla quale si lavorerà a partire da quest'autunno. Oltre all’impegno a livello istituzionale, Michelin idea a getto continuo iniziative rivolte agli utenti, perché sperimentino l’importanza della qualità dei suoi prodotti. “Check&Go” il nome del progetto che offre agli automobilisti un controllo gratuito sullo stato di usura dei loro pneumatici grazie all’utilizzo della tecnologia laser, che permette di verificarne in pochi istanti il grado di usura. Il Tour Check&Go ha toccato 20 città italiane e ispezionato oltre 1300 veicoli. I dati raccolti rivelano come oltre il 6% dei veicoli circoli con pneumatici con battistrada residuo inferiore a 2 mm, il 16% con battistrada inferiore a 3 mm e/o usure anomale, infine come il 55% degli automobilisti non conosca il limite legale di usura.

#MADETOLAST Riflessioni sulle performance che durano nel tempo anche sui social network e nelle università. È la sfida #madetolast, concorso online conclusosi il 30 giugno scorso, e che invitava i partecipanti ad esprimere a modo loro ciò che avesse davvero valore nel tempo. Premi erogati sia attraverso l'Instant Win, una semplice domanda su temi dall'ambiente alla sicurezza, fino all'economia, sia partecipando ad un concorso fotografico con un’immagine che esprimesse la propria idea di “valore nel tempo”. La sfida universitaria di #madetolast si terrà nel corso dell’autunno e vedrà impegnati gli studenti di tutte le facoltà dell’Università̀ Federico II di Napoli e dell’Alma Mater Studiorum Università̀ di Bologna: il contest, sviluppare idee innovative o studi originali basati sulla strategia Long Lasting Performance. I vincitori riceveranno in premio da Michelin un assegno di 8.000 euro.

ULTIMO MIGLIO Infine, Michelin e il mondo del running. Il 19 ottobre si terrà la prima edizione del Miglio di Milano, manifestazione sportiva nel cuore della città, dall’Arco della Pace al Castello Sforzesco. “Il Miglio” approda per la prima volta nella città meneghina, che entra così a far parte del circuito di questa gara che si corre in città prestigiose come New York e Londra. La distanza di un miglio, pari a 1,6 km (1609,34 m), alla portata e al ritmo di chiunque voglia parteciparvi, per Michelin non è solo una corsa, ma un’iniziativa simbolica: pensato in millimetri, 1,6 è proprio il limite legale di usura dei pneumatici. Michelin è title sponsor dell’evento, e uno stand all’interno del Villaggio illustrerà le differenze tecnologiche che permettono ai suoi pneumatici di essere sicuri fino al limite legale di usura. Quando si dice "comunicazione multicanale".