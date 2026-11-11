Auto elettriche, in Italia solo il 48% dei proprietari ne ricomprerebbe una. L’indagine HERE-SBD 2026

Chi in Italia ha già un’auto elettrica non è affatto sicuro di ricomprarla. Lo dice l’edizione 2026 dell’HERE-SBD EV Index, l’indagine sui proprietari di auto a batteria curata dalla società di consulenza SBD Automotive. Nel nostro Paese solo il 48% dei proprietari prevede di scegliere un’altra elettrica come prossima auto. Il confronto con gli altri mercati rende il dato ancora più interessante. Nel Regno Unito ricomprerebbe un’elettrica l’87% dei proprietari, in Germania il 78%. A livello globale la quota si ferma al 64%, comunque ampiamente sopra il risultato italiano.

L’interesse per l’ibrido

Cresce, nel frattempo, chi guarda a una soluzione intermedia. A livello globale la quota di proprietari di elettriche più propensi a comprare un’ibrida plug-in, un’ibrida tradizionale o un’elettrica ad autonomia estesa è salita dal 23% al 28%. In Italia arriva al 39%. Sempre secondo SBD, anche la Spagna mostra un interesse per l’ibrido relativamente alto tra chi possiede un’elettrica. Le tre soluzioni non sono equivalenti, avverte la società di consulenza. Una plug-in può piacere a chi apprezza la guida elettrica ma vuole più libertà sui viaggi lunghi, e se viene ricaricata con regolarità permette di percorrere a batteria buona parte degli spostamenti. Un’ibrida tradizionale o un’elettrica ad autonomia estesa sono proposte diverse. In comune hanno la capacità di risolvere un problema pratico senza costringere il proprietario a rinunciare a ciò che gli piace dell’elettrico.

SBD invita anche a non leggere questi numeri come una bocciatura dell’auto elettrica. Prendere in considerazione un’ibrida non significa comprarla, e l’indagine misura un’apertura, non gli acquisti effettivi. La scelta potrebbe dipendere anche da fattori che con l’auto attuale c’entrano poco. Un nuovo lavoro potrebbe comportare più chilometri, un trasloco potrebbe togliere la possibilità di ricaricare a casa, oppure la prossima auto potrebbe sostituire un’altra vettura di famiglia. Sono ipotesi, precisa SBD, non risultati dell’indagine. «La maggior parte dei proprietari di auto elettriche del nostro sondaggio ne comprerebbe un’altra, ed è un segnale incoraggiante», ha commentato Robert Fisher, Senior Consulting Manager di SBD Automotive. «Ma quando chi ha un’elettrica comincia a guardare alle ibride per la prossima auto, dobbiamo capire perché i veicoli elettrici non soddisfano tutte le sue esigenze di mobilità».

Comunque le elettriche piacciono sempre di più

Il paradosso è che l’esperienza di chi guida un’elettrica è in media migliore di quanto si aspettasse. Il 68% dei proprietari dice che la ricarica si è rivelata migliore del previsto, e il 67% dice lo stesso dell’autonomia. In tutti i mercati analizzati, chi possiede un’elettrica giudica la copertura delle colonnine nella propria zona in modo più positivo di chi non ce l’ha. Il problema sta nei momenti in cui le cose non vanno lisce. Più della metà dei proprietari, il 54%, ha rinunciato almeno una volta a un viaggio per paura di non trovare dove ricaricare. Il 59% si è trovato davanti a una colonnina pubblica guasta senza riuscire a ricaricare. Sono episodi magari rari, ma restano impressi e pesano sulla scelta dell’auto successiva, che dovrà affrontare anche quei viaggi. Il peso cambia molto a seconda della famiglia. Il 65% dei proprietari ha sostituito con l’elettrica la sua unica auto, e oggi non ha un’altra vettura su cui ripiegare. Chi invece tiene in garage anche un’auto a benzina o diesel può usare l’elettrica per i tragitti quotidiani e lasciare all’altra i viaggi più impegnativi. Per SBD questo non significa che l’elettrica abbia fallito, solo che le si chiede un ruolo diverso. Tenere due auto ha però un costo, perché vanno mantenute entrambe.

Il caso italiano

Il risultato italiano, scrive SBD, merita un’attenzione particolare. Insieme alla Spagna, l’Italia combina un forte interesse per l’ibrido con una potenza media di ricarica più bassa. La società di consulenza non arriva a dire che la seconda causi il primo. Suggerisce però ai costruttori di guardare oltre le caratteristiche dell’auto, considerando la disponibilità e la qualità della ricarica, i viaggi che i proprietari fanno davvero e il costo complessivo dei modelli tra cui possono scegliere. Il quadro è coerente con quanto già emerso in un altro sondaggio. Nell’indagine YouGov per CLEPA, solo il 6% degli italiani sceglierebbe un’elettrica a batteria come prossima auto, contro l’8% della media dei cinque Paesi europei analizzati. Lo scetticismo italiano, quindi, non riguarda solo chi l’elettrica non l’ha mai guidata.

Cosa chiedono gli automobilisti

Tra le caratteristiche della ricarica, la più importante per i proprietari resta la velocità. Seguono i connettori standard e il pagamento automatico, mentre durante la sosta contano anche i servizi nelle vicinanze e un parcheggio sicuro, soprattutto quando la ricarica dura più del previsto. Secondo SBD non basta aumentare il numero di colonnine. Una stazione che compare nel navigatore ma non funziona non dà fiducia, e una colonnina veloce non rende il viaggio semplice se il prezzo non è chiaro o se serve l’ennesima app per attivarla. Anche il costo dell’energia conta, perché chi ricarica quasi sempre a casa fa conti molto diversi da chi dipende dalle colonnine pubbliche. I costruttori non controllano la rete, riconosce la società di consulenza, ma il cliente vive il viaggio attraverso la propria auto. Stime di autonomia realistiche, informazioni affidabili sullo stato delle colonnine, prezzi chiari e pagamenti che funzionano al primo tentativo sono il terreno su cui possono lavorare insieme ai partner.

FONTE: SBD Automotive

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