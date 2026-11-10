Auto elettriche, le batterie sono fatte per durare: ecco i dati sulle Ford Mustang Mach-E

Le batterie delle auto elettriche durano poco e in pochi anni l'autonomia si riduce sensibilmente. Questo è un concetto che purtroppo ancora si sente quando si discute di auto elettriche. La realtà è invece ben diversa. Con la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, oggi le batterie sono molto robuste e sono fatte per durare l'intero ciclo di vita dell'auto.

A dimostrare che le batterie oggi sono fatte per durare ci pensa Ford che ha reso noti i risultati di uno studio condotto sulle Mustang Mach-E. La casa dell'ovale blu afferma che le batterie mantengono in media oltre il 90% della loro capacità anche dopo 160 mila km.

Batterie in ottima salute

Dal lancio della Mustang Mach-E nel 2021, Ford ha raccolto dati da oltre 36.000 veicoli che hanno percorso oltre 3,2 miliardi di km tra Stati Uniti e Canada.

Ford afferma che, tra i veicoli analizzati, il 95% presenta batterie con uno state of health (capacità residua) compreso tra l'87% e il 97%. Per gli oltre 2.000 proprietari che hanno percorso più di 160 mila km con le loro Mach-E negli ultimi cinque anni, lo stato di salute medio della batteria si attesta intorno al 91%. Più di 30 conducenti hanno percorso oltre 320 mila km con i loro veicoli elettrici e lo state of health di queste batterie è dell'88%.

Ford, durata nel tempo delle batterie auto elettriche

Due proprietari di Mach-E del 2021 hanno percorso più di 482 mila km e uno di questi è David Blenke, che ha guidato la sua Mach-E per oltre 643 mila km con la batteria originale. Ford non ha specificato lo stato di salute della batteria del veicolo elettrico, limitandosi ad affermare che ''è rimasta in ottime condizioni''.

Perché questi dati sono importanti

La durata della batteria nel tempo rimane uno dei principali interrogativi per molte persone che prendono in considerazione l'acquisto di un veicolo elettrico, e dati reali come questi contribuiscono a rendere la discussione più concreta. 3,2 miliardi di km percorsi dai clienti sono un dato significativo perché riflettono il modo in cui le persone utilizzano i propri veicoli: per gli spostamenti quotidiani, i viaggi e la vita di tutti i giorni.

Dunque, il rapporto di Ford è molto interessante perché dimostra come le auto elettriche oggi non soffrano di problemi precoci di durata delle batterie che anche dopo diversi anni e un chilometraggio molto importante sono ancora in ottima salute.

E con i continui miglioramenti della tecnologia delle batterie, la durata sarà ancora migliore. Insomma, c'è ancora bisogna di preoccuparsi della durata delle batterie?

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