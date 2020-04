FORD MUSTANG MACH-E 2021

Del primo veicolo elettrico della Casa statunitense sappiamo già molto. Vi abbiamo comunicato il prezzo di Mustang MachE, passando per l'autonomia e le prestazioni, fino ai primi pareri di chi l'ha guidata. Ora però arrivano indiscrezioni secondo le quali il futuro SUV a batterie subirebbe un aggiornamento tecnico, capace di migliorarne le prestazioni e l'autonomia. Scopriamo di cosa si tratta.

VERSIONE BASE ED EXTENDED RANGE

Stando ai rumors, Ford Mustang Mach-E guadagnerà potenza, coppia e capacità della batteria rispetto a quanto saputo fino ad oggi. Le modifiche interesserebbero entrambe le versioni, sia quella a trazione posteriore e motore singolo, sia quella con quattro ruote motrici e doppio motore. Ricordiamo che il SUV è previsto in due configurazioni: una base con pacco batterie da 75,7 kWh e una Extended Range con accumulatori maggiorati da 98,8 kWh.

PIÙ POTENZA, COPPIA E AUTONOMIA?

La versione base a trazione posteriore (RWD), dichiarata per 258 CV e 415 Nm di coppia, stando alle indiscrezioni salirebbe a 270 CV e 430 Nm di coppia, con 8 kW in più per il pacco batterie. La versione Extended Range, precedentemente accreditata di 285 CV, vedrebbe balzare la potenza a 294 CV, con la coppia a 430 Nm e 6 kW in più dalle batterie. Passando alla quattro ruote motrici (AWD), la base passerebbe dai 258 CV ai 270 CV, con la coppia da 565 a quota 580 Nm e 8 kW in più dal pacco batterie. Per la versione quattro ruote motrici Extended Range, infine, i valori salirebbero dai 332 a 346 CV, con 580 Nm di coppia e un aggiunta di addirittura 10 kW.

I SEGRETI DEI MIGLIORAMENTI

Non c'è alcuna notizia ufficiale a riguardo, ma l'upgrade nelle prestazioni sarebbe dovuto a semplici affinamenti a livello di software. In questa incertezza non sarebbe emersa alcuna novità riguardante il top di gamma, Mustang Mach-E GT, da 465 CV e 830 Nm di coppia. Anche per lui seguiranno aggiornamenti o in Ford sono stati giudicati più che sufficienti questi numeri? Restate connessi, cercheremo di scoprirlo.