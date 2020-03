LA PRIMA EV Nonostante la pandemia da Coronavirus abbia costretto molte Case costruttrici a sospendere la produzione, con inevitabili ricadute e ritardi su consegne e presentazioni, Ford sembra aver accusato meno di altri il contraccolpo inferto da Covid-19. Notizie provenienti da oltreoceano sostengono infatti che il debutto del primo modello 100% elettrico di Detroit, Ford Mustang Mach-E rimane fissato per la fine del 2020. Ford USA riporta inoltre che entro la metà di maggio tutti coloro che hanno prenotato il nuovo SUV EV, riceveranno una mail, nella quale sarà loro chiesto di confermare caratteristiche e specifiche tecniche della versione da loro scelta, previo rinnovo del deposito di 500 dollari. La produzione delle prime vetture dovrebbe iniziare ad aprile.

IN ITALIA? Navigando sul sito internet di Ford Italia, si scopre che le due versioni previste per il nostro Paese: Ford Mach-E e Ford Mach-E AWD (con due motori elettrici), dovrebbero arrivare negli showroom entro la fine del 2020. Negli Stati Uniti sono previsti 5 diversi allestimenti: Select, First Edition, Premium, California Route 1 e la top di gamma GT. I due modelli per il mercato italiano possono essere equipaggiati con pacco batterie da 75,7 kWh o con accumulatori maggiorati a 98,8 kWh. Per quanto riguarda l’autonomia, Ford Mach-E RWD percorre fino a 450 km (WLTP) senza bisogno di fermarsi. Quest’ultimi diventano 600 km se si sceglie la versione Extended Range da 98,8 kWh. Ford Mach-E con trazione integrale dichiara invece un’autonomia in ciclo WLTP di 420 km in estensione a 540 km con pacco batterie potenziato. Stando a quanto riportato da Ford l'auto potrà essere ricaricata sia a corrente alternata sia tramite colonnine di ricarica fast-charge (corrente continua) fino a una potenza massima di 150 kW.

DATI A CONFRONTO Ford Mach-E RWD e l’omonima con trazione 4x4 dispongono entrambe di 258 CV. Qualora si optasse per una versione Extended Range la potenza salirebbe rispettivamente a 285 CV per la RWD e a 337 CV per la AWD. La coppia è invece di 415 Nm per la entry level e di 546 Nm per il modello con trazione integrale. Lo scatto da zero a cento è coperto in circa 8 secondi dalla RWD, circa un secondo in più della AWD. Velocità massima autolimitata per entrambe le varianti a 180 km/h. I prezzi del primo SUV elettrico Ford nel nostro Paese, stando a quanto riportato sul sito ufficiale della Casa sono di: 49.900 euro per la Mach-E RWD e di 57.500 euro per la AWD (prezzo consigliato).