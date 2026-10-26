Ricaricare l’auto elettrica a casa senza wallbox, questo caricatore si controlla anche da smartphone

Un caricatore portatile per auto elettriche e ibride plug-in con presa Schuko, connettore Tipo 2, cavo da 7 metri e controllo via app.

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Chi possiede un’auto elettrica o un’ibrida plug-in può avere bisogno di ricaricare la batteria anche dove non è presente una wallbox. Una possibilità è utilizzare un caricatore portatile con spina Schuko, purché la presa e l’impianto elettrico siano idonei. Una soluzione che può tornare utile nel garage di casa, in una seconda abitazione o durante un soggiorno in un luogo privo di una stazione di ricarica dedicata. Il caricatore portatile Dé da 3,7 kW è progettato proprio per questo utilizzo. Si collega a una presa Schuko e dispone di un connettore Tipo 2 per il veicolo, un cavo da 7 metri e un sistema di controllo tramite applicazione. La possibilità di regolare la corrente e programmare l’avvio della ricarica permette di adattarne il funzionamento alle proprie esigenze, tenendo conto delle caratteristiche dell’impianto disponibile.

Prezzo: 139,95€

Ricarica fino a 3,7 kW con corrente regolabile

Una delle caratteristiche principali del caricatore Dé è la possibilità di regolare la corrente da 6 a 16 A. Alla massima impostazione dichiarata, la potenza può raggiungere circa 3,7 kW, a condizione che l’impianto elettrico, la presa e il veicolo consentano di lavorare a questi valori. La regolazione della corrente è particolarmente utile quando bisogna tenere conto degli altri apparecchi elettrici in funzione. Riducendo l’assorbimento del caricatore, infatti, si può limitare il carico complessivo sull’impianto domestico. Naturalmente, questo non sostituisce la verifica della capacità della presa e della linea di alimentazione. Il cavo da 7 metri offre una certa libertà nel posizionamento del veicolo rispetto alla presa. Una caratteristica pratica soprattutto nei garage in cui il punto di alimentazione non si trova immediatamente accanto alla porta di ricarica dell’auto.

La ricarica si programma direttamente dallo smartphone

Il caricatore integra un sistema di controllo tramite applicazione, che permette di gestire alcune funzioni senza intervenire direttamente sull’unità di controllo. Tra queste c’è la programmazione dell’avvio della ricarica, utile per chi dispone di una tariffa elettrica con prezzi differenti nelle varie fasce orarie. Collegando il veicolo e impostando il timer, è possibile posticipare l’inizio della sessione, per esempio alle ore notturne. L’app consente anche di modificare la corrente di ricarica, scegliendo un valore compreso nell’intervallo supportato dal dispositivo. Questa funzione permette di adattare l’assorbimento alle condizioni di utilizzo, senza dover intervenire ogni volta sui comandi fisici del caricatore.

Protezioni integrate e utilizzo anche all’aperto

Il caricatore portatile Dé dispone di diverse funzioni di protezione. Tra queste figurano il rilevamento delle correnti di dispersione AC da 30 mA e DC da 6 mA, oltre al monitoraggio della temperatura. Due sensori controllano la temperatura della spina e dell’unità di gestione. In caso di surriscaldamento, il sistema è progettato per ridurre automaticamente la corrente oppure sospendere la ricarica.

Per quanto riguarda la resistenza agli agenti esterni, la scheda indica un grado di protezione IP66 per l’unità di controllo e IP55 per il connettore Tipo 2. Il dispositivo è quindi pensato anche per un utilizzo all’aperto, rispettando le condizioni di impiego previste dal produttore e proteggendo adeguatamente i collegamenti elettrici. È presente anche un display LCD che permette di consultare le informazioni visualizzate dal caricatore. Una soluzione utile quando si vuole controllare il dispositivo direttamente, senza ricorrere allo smartphone.

Prezzo: 139,95€

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