Gomme auto: l’accessorio da avere sempre a bordo ora che calano le temperature

Stop automatico, display LCD e luce SOS: il compressore Ipflin gonfia auto, moto, bici e palloni senza fatica.

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Con l’arrivo del freddo anche la pressione degli pneumatici merita qualche controllo in più. Le temperature più basse possono infatti far diminuire la pressione delle gomme. Per tenere sempre tutto sotto controllo e ripristinare la pressione secondo i valori desiderati è utile avere un piccolo compressore a bordo. Uno strumento che permette di intervenire senza dover necessariamente raggiungere un distributore o un gommista. È proprio questa l’utilità del compressore portatile Ipflin, un dispositivo compatto che può trovare posto nel bagagliaio o nel vano portaoggetti dell’auto. L’aspetto interessante è che ora è in offerta quasi a metà prezzo a meno di 25€.

Prezzo: 24,42€ (-41%)

Si imposta la pressione e fa tutto da solo

La funzione più interessante è l’arresto automatico. Basta impostare il valore desiderato, avviare il compressore e attendere che raggiunga la pressione selezionata. A quel punto il dispositivo interrompe automaticamente il gonfiaggio. Il valore viene mostrato sul display LCD e la pressione può essere impostata da 3 a 150 PSI. Sono disponibili quattro unità di misura, ovvero PSI, kPa, bar e kg/cm².

Quattro modalità per auto, moto, bici e palloni

Il compressore propone quattro modalità preimpostate, dedicate rispettivamente ad Auto, Moto, Bicicletta e Palla. È presente anche una modalità personalizzata che permette di impostare manualmente la pressione desiderata. La dotazione comprende quattro valvole a cambio rapido, così lo stesso dispositivo può essere utilizzato per gli pneumatici dell’auto e della moto, ma anche per le ruote della bici e per i palloni.

C’è anche la luce SOS

Le dimensioni sono contenute, con 7,4 × 8,3 × 16,5 cm, mentre il peso è di circa 400 grammi. Nella confezione è presente anche una custodia per conservare il compressore insieme agli accessori e trasportarlo più facilmente. Le dimensioni ridotte sono uno degli aspetti più interessanti per chi cerca un dispositivo da lasciare stabilmente in auto, pronto all’occorrenza senza occupare troppo spazio. Il compressore non si limita al gonfiaggio. Integra una luce LED con tre modalità, fissa, lampeggiante e SOS, che può essere utile per illuminare la zona di lavoro quando si deve controllare una gomma al buio o per segnalare la propria presenza in caso di necessità. La presenza delle porte USB-C e USB permette inoltre di utilizzare il dispositivo come power bank per ricaricare smartphone e altri dispositivi.

Prezzo: 24,42€ (-41%)

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