Rendi smart l’autoradio con questo piccolo accessorio che aggiunge Bluetooth e vivavoce

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Non serve necessariamente cambiare autoradio per aggiungere il Bluetooth a un’auto che ne è sprovvista. Se l’impianto dispone di un ingresso AUX da 3,5 mm, è possibile utilizzare un piccolo ricevitore Bluetooth per collegare lo smartphone senza cavi. È proprio questo il funzionamento del ricevitore UGREEN, un accessorio compatto che sfrutta la presa AUX dell’autoradio per trasferire l’audio dal telefono all’impianto della vettura. Il dispositivo integra anche un microfono per le chiamate e può essere associato a due dispositivi contemporaneamente.

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Come funziona

L’utilizzo è piuttosto semplice. Il ricevitore si collega all’ingresso AUX da 3,5 mm dell’autoradio e permette allo smartphone di comunicare con l’impianto dell’auto tramite Bluetooth. In questo modo la musica e l’audio provenienti dal telefono possono essere riprodotti attraverso gli altoparlanti della vettur. Senza fili e con tutta la comodità e la sicurezza del caso.

La presenza del microfono integrato permette di utilizzare il ricevitore anche per le telefonate. È una soluzione pensata soprattutto per le auto più datate, dove l’autoradio può essere ancora perfettamente funzionante ma non dispone delle funzioni wireless presenti ormai sulla maggior parte dei sistemi multimediali più recenti. Il dispositivo può mantenere collegati contemporaneamente due smartphone. Una caratteristica utile soprattutto quando la stessa auto viene utilizzata abitualmente da due persone, evitando di dover gestire ogni volta una nuova associazione.

Un piccolo aggiornamento per le auto più vecchie

Il vantaggio di una soluzione di questo tipo è che non richiede la sostituzione dell’autoradio. Il ricevitore sfrutta infatti una connessione già presente su molti impianti, quella AUX da 3,5 mm, e aggiunge il collegamento Bluetooth senza modificare l’impianto originale. Il funzionamento non è quindi paragonabile a quello di un sistema moderno con Android Auto o Apple CarPlay. L’accessorio si limita a fare da collegamento tra lo smartphone e l’impianto audio dell’auto, ma può essere sufficiente per chi cerca soprattutto una soluzione semplice per ascoltare l’audio del telefono e gestire le chiamate.

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