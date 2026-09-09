Accessori auto insoliti ma utili: 5 gadget da avere sempre in macchina

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Quando si parla di accessori per l’auto, la lista dei prodotti più conosciuti è abbastanza prevedibile. Supporti per smartphone, caricabatterie, organizer e sistemi per la pulizia dell’abitacolo sono ormai oggetti comuni. Esistono però anche accessori meno scontati che possono rivelarsi molto utili, soprattutto in situazioni particolari. Alcuni servono per affrontare una piccola emergenza, altri aiutano a proteggere l’auto o a rendere più pratico l’utilizzo quotidiano. Sono prodotti spesso compatti, economici e facili da tenere a bordo, ma che possono fare la differenza quando servono davvero.

Lo strumento per le emergenze

Il Resqme è un accessorio dalle dimensioni molto contenute che combina due funzioni pensate per le situazioni di emergenza. Da una parte integra un tagliacintura, dall’altra un dispositivo per rompere il vetro dei finestrini. La sua particolarità è il formato da portachiavi, che permette di averlo sempre a portata di mano invece di lasciarlo nascosto nel bagagliaio. In caso di incidente, infatti, poter raggiungere rapidamente lo strumento può essere importante se la cintura non si sgancia o se una portiera non può essere aperta. È un oggetto semplice e poco ingombrante, pensato più per essere presente quando serve che per essere utilizzato quotidianamente.

Prezzo: 24,45€

L’organizer che evita il caos nel bagagliaio

Un organizer per il bagagliaio non è certo una novità, ma il modello FORTEM si distingue per dimensioni e possibilità di utilizzo. La capacità arriva a 50 litri e la struttura può essere ripiegata quando non è necessaria. La base antiscivolo e le cinghie di fissaggio aiutano a mantenere l’organizer fermo durante la marcia, evitando che borse, bottiglie, prodotti per la pulizia o altri oggetti finiscano sparsi nel bagagliaio. È particolarmente interessante per chi trasporta spesso oggetti diversi e vuole sfruttare meglio lo spazio disponibile senza installare soluzioni permanenti.

Prezzo: 29,99€

La protezione per i bordi delle portiere

È uno degli accessori più semplici, ma anche uno di quelli che possono risolvere un problema molto comune. URAQT è una striscia in gomma con profilo a U progettata per proteggere i bordi delle portiere. Può essere applicata lungo le parti più esposte della carrozzeria e aiuta a ridurre il rischio di graffi e piccoli danni quando si parcheggia in spazi stretti o accanto ad altre auto. La lunghezza di 5,5 metri permette di adattarla a diverse esigenze, mentre il materiale flessibile consente di seguire il profilo della portiera.

Prezzo: 9,99€

La cinghia di traino da tenere nel bagagliaio

Una cinghia di traino probabilmente non rientra nella dotazione che la maggior parte degli automobilisti controlla prima di partire, ma può tornare utile in caso di emergenza. Il modello Rhino USA ha una capacità dichiarata di 4.500 kg ed è dotato di gancio. L'idea è quella di avere a bordo un sistema semplice per il recupero o il traino in situazioni in cui sia possibile effettuare l'operazione in sicurezza. Come molti accessori di questo tipo, non è un prodotto destinato all'uso quotidiano. Il suo valore sta soprattutto nell'averlo già a disposizione quando si presenta una situazione imprevista.

Prezzo: 25€

Le protezioni per la cintura di sicurezza

Le protezioni Sparco per la cintura sono un accessorio molto più semplice, ma possono migliorare il comfort durante i viaggi. Il set comprende due imbottiture da applicare nella zona della cintura che entra in contatto con collo e spalla. Sono particolarmente utili per chi avverte fastidio o sfregamento durante la guida e per i passeggeri che trascorrono molte ore in auto. L'installazione è immediata e non richiede modifiche alla cintura originale. L'accessorio interviene quindi esclusivamente sul comfort, senza cambiare il funzionamento del sistema di ritenuta.

Prezzo: 17,96€

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