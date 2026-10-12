Guidi spesso di notte o con la pioggia? I 3 accessori indispensabili per la visibilità autunnale

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Tra due settimane (domenica 25 ottobre) torna l’ora solare. Per chi esce dal lavoro nel tardo pomeriggio significa fare quasi tutto il tragitto verso casa al buio, spesso con le prime piogge serie della stagione. In queste condizioni la visibilità si riduce e per garanti bisogna fare affidamento alla luce dei fari, alla pulizia del parabrezza e all’efficienza delle spazzole. Per sistemarli bastano pochi minuti e, approfittando delle giuste offerte, di una spesa minima.

L’illuminazione

Si parte dai fari. Le lampadine alogene perdono efficienza con l’uso, e il calo è così graduale che ci si accorge della differenza solo dopo averle sostituite. Le OSRAM Night Breaker Laser H7 sono progettate per proiettare più luce e più lontano di una lampadina alogena standard, così la strada e i bordi della carreggiata si vedono prima. Si vendono in coppia, e conviene così: i fari vanno sostituiti insieme per avere un fascio uniforme. Chi cerca la massima resa della linea Osram può scegliere la Night Breaker 220, la versione più spinta della famiglia. Le Philips WhiteVision Ultra puntano invece su una luce più bianca, che molti trovano più riposante per gli occhi nei viaggi lunghi. Prima di comprare va verificata una cosa: tutte e tre hanno l’attacco H7 e funzionano solo su proiettori alogeni predisposti per questo attacco, non su fari a LED o xeno. Il tipo di lampadina è indicato sul libretto d’uso.

Prezzo OSRAM Night Breaker Laser H7: 24,38€

Prezzo OSRAM Night Breaker 220: 30,58€

Prezzo Philips WhiteVision Ultra: 33,26€

Il parabrezza sempre ben visibile

Il secondo fronte è il parabrezza. Quando piove forte, soprattutto di notte, le gocce sul vetro diffondono la luce dei fari delle auto che arrivano in senso opposto e riducono il contrasto proprio quando servirebbe di più. Un trattamento idrorepellente lascia sul vetro una pellicola invisibile che impedisce all’acqua di aderire: la pioggia si raccoglie in gocce che il flusso d’aria spinge via mentre l’auto è in movimento. Il Rain-X ha una formula a base di silicone respinge pioggia, nevischio e neve, e rende più facile togliere dal vetro brina, ghiaccio, sale, fango e insetti. Si può usare sul parabrezza, sui finestrini, sul lunotto, sugli specchietti e sui fari con lente in vetro. L’applicazione richiede un minimo di cura: il vetro deve essere pulito e asciutto, la temperatura sopra i 4 °C, e il prodotto si stende con un panno in microfibra con passate circolari prima di lasciarlo asciugare. L’Arexons Rain Off è la proposta italiana, in formato spray con erogatore a grilletto. Va applicato prima che piova, e il produttore dichiara che le gocce cominciano a scivolare via già a 50-60 km/h, quindi l’effetto si sente anche nella guida extraurbana a velocità moderate, non solo in autostrada.

Prezzo Rain X: 16,90€

Prezzo Arexons Rain Off: 7,90€

L’efficienza delle spazzole tergicristallo

Il trattamento rende al meglio solo con spazzole in buono stato, ed eccoci al terzo accessorio. Dopo un’estate di sole e caldo la gomma si indurisce e si screpola, e il risultato si vede alle prime piogge: aloni, strisce, fastidiosi rumori sul vetro. Le Bosch Aerotwin sono spazzole flat-blade, senza il telaio a ponte delle spazzole tradizionali e senza le relative articolazioni, che con il tempo prendono gioco. Al loro posto c’è un corpo unico che distribuisce la pressione in modo uniforme su tutta la lunghezza della lama, così la spazzola flette e vibra meno ed è più silenziosa. Sul dorso uno spoiler aerodinamico usa il flusso d’aria per premere la spazzola contro il parabrezza: la lama resta aderente anche alle alte velocità e il rumore del vento si riduce. La gomma è a doppio componente, con un trattamento superficiale che la fa scorrere meglio sul vetro, e un additivo la rende più resistente all’usura, ai raggi UV e all’ozono, cioè proprio agli agenti che la rovinano durante l’estate. Non a caso diverse case automobilistiche montano le Aerotwin già in primo equipaggiamento.

Prezzo Bosch Aerotwin A 863 S: 22,84€

Prezzo Tergicristalli Bosch Aerotwin A414S: 27,38€

Prezzo BOSCH Spazzola tergi 3397007466: 28,58€

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