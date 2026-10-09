Sicurezza in auto, questo accessorio magnetico è proprio quello di cui hai bisogno

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Quando si parla di sicurezza in auto si pensa soprattutto ad antifurti, localizzatori GPS e sistemi per proteggere il veicolo. Ci sono però anche accessori meno conosciuti ma altrettanto importanti. è il caso del portachiavi magnetico.

Quando si viaggia in auto, infatti, si ha spesso la necessità di portare con sé anche le chiavi di casa, del garage o di altri locali, senza sapere bene dove sistemarle. Lasciarle sul sedile o nel classico portaoggetti del cruscotto non è sempre la soluzione più pratica (e sicura), soprattutto se si preferisce tenerle fuori dalla vista. Un’idea alternativa arriva dal Master Lock 207EURD, un contenitore magnetico con copertura scorrevole che permette di custodire le chiavi e fissarle a una superficie in acciaio, senza dover ricorrere a viti o supporti permanenti.

Prezzo: 10,07€ (-30%)

Un portachiavi magnetico da fissare alle superfici in acciaio

La caratteristica più particolare del Master Lock 207EURD è il magnete incassato nella struttura, che consente di fissarlo a una superficie in acciaio senza dover utilizzare viti o altri sistemi di montaggio. Questo permette di scegliere una collocazione adatta alle proprie necessità, sia in ambienti interni sia all’esterno. Il contenitore è dotato di una copertura scorrevole che consente di accedere alle chiavi custodite al suo interno. Può quindi diventare una soluzione pratica per organizzare le chiavi di riserva, soprattutto quando si desidera tenerle separate da quelle utilizzate ogni giorno.

Con dimensioni di 11,9 x 5,1 x 2,9 cm, il contenitore occupa poco spazio e può essere collocato su una superficie metallica adatta. La struttura è realizzata in plastica ad alto impatto, descritta come resistente e antiruggine, ed è pensata per un utilizzo quotidiano anche in ambienti esterni. La copertura scorrevole completa un progetto che punta sulla semplicità d’uso, mentre il fissaggio magnetico evita la necessità di installare supporti permanenti. Sono caratteristiche che possono interessare chi cerca un sistema alternativo per tenere in ordine e custodire le chiavi di riserva.

Il Master Lock 207EURD può trovare spazio in diverse situazioni. Può essere utilizzato per custodire una copia delle chiavi di casa, quelle del garage o quelle di un locale di servizio, purché sia disponibile una superficie in acciaio adatta al fissaggio. Anche chi gestisce più mazzi di chiavi può trovare interessante la possibilità di dedicare un contenitore specifico a quelle utilizzate meno frequentemente.

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