Aston Martin Dreadnought: il SUV V12 per Call of Duty Modern Warfare 4

Dimentica per un attimo l'eleganza classica della DB12 o le linee affilate della Vantage. Questa volta Aston Martin ha deciso di cimentarsi su un terreno del tutto inedito, e per farlo ha scelto di abbandonare i vincoli fisici della realtà.

In collaborazione con Infinity Ward e Activision, la Casa di Gaydon ha tolto i veli alla Aston Martin Dreadnought, un veicolo tattico militare corazzato concepito esclusivamente per l'universo digitale del prossimo Call of Duty: Modern Warfare 4.

Non aspettarti la classica operazione di marketing superficiale: i designer britannici hanno lavorato fianco a fianco con gli sviluppatori per creare un mezzo che unisce il lusso tipico del marchio a una cattiveria visiva senza precedenti, che si stacca completamente dallo stile di famiglia.

Un SUV da combattimento con il ruggito del V12

L'obiettivo del team di progettazione era chiaro: trasferire la dinamica di un SUV ad altissime prestazioni in un contesto ostile e virtuale, muovendosi all'interno delle leggi fisiche del motore grafico di Modern Warfare.

La scelta tecnica più interessante, tuttavia, riguarda la motorizzazione. Sotto il cofano virtuale della Dreadnought pulsa infatti un motore V12 Aston Martin vecchio stampo.

Si tratta di una sottolineatura acustica e ingegneristica che suona quasi come uno schiaffo a quella serpeggiante ideologia che vorrebbe abituare le nuove generazioni a un futuro esclusivamente elettrico, popolando i videogiochi di mezzi futuristici e rigorosamente silenziosi.

Qui, invece, a dominare la scena è il sound ruvido e meccanico di un frazionamento nobile e dagli echi indiscutibilmente vintage.

Aston Martin Dreadnought, i tubi di scarico del V12

Lusso sartoriale e corazze balistiche

Lavorare senza dover fare i conti con le rigide normative di omologazione stradale ha permesso ai designer di liberare la fantasia, senza però dimenticare da dove provengono.

La Dreadnought riesce a fondere prestazioni da supercar e tecnologie di blindatura avanzate in una carrozzeria verniciata nell'iconico Chiltern Green.

La cura per il dettaglio è maniacale e ricalca quella delle vetture stradali: dai pannelli esterni in fibra di carbonio con trama a spina di pesce e cerniere delle portiere rifinite in oro satinato anodizzato alla plancia interamente rivestita in pelle Oxford Tan, con una leva del cambio in oro satinato e un'interfaccia di comando digitale integrata.

Questo salotto viaggiante contrasta nettamente con elementi decisamente insoliti per una vettura della casa inglese, come piastre di corazzatura di livello militare, serbatoi di carburante ausiliari e alloggiamenti specifici per le armi da fuoco dei soldati.

Aston Martin Dreadnought, volante

Una corazzata che non teme nulla

Il nome scelto per questo progetto non è affatto casuale. Oltre al significato letterale di ''non temere nulla'', il termine evoca la celebre corazzata britannica della Royal Navy di inizio Novecento, la HMS Dreadnought.

Quella nave fu così rivoluzionaria per armamento e propulsione da ridefinire gli standard della flotta globale e dare il nome a un'intera classe di imbarcazioni militari.

Marek Reichman, Chief Creative Officer di Aston Martin, ha spiegato che la sfida più grande è stata immaginare questo mostro digitale come se dovesse muoversi davvero nel mondo reale: dalle strade trafficate di New York alle piste fangose e battute dai monsoni di Mumbai.

Solo partendo da questa credibilità fisica è stato possibile dare concretezza al comportamento dinamico del veicolo all'interno del gameplay.

Secondo Stefano Saporetti, direttore della diversificazione del marchio per Aston Martin, questa operazione rappresenta una mossa strategica fondamentale per avvicinare il pubblico più giovane al DNA del lusso ultra-premium, parlando la loro stessa lingua sulle piattaforme di intrattenimento interattivo.

Aston Martin Dreadnought, strumentazione

Quando e dove potrai provarla

Se vuoi mettere alla prova la trazione integrale di questo colosso digitale, potrai trovarla all'interno delle mappe di gioco nelle modalità DMZ e Warzone. Per chi si trova a New York, un modello in scala reale della Dreadnought farà il suo debutto dal vivo presso lo stand di Call of Duty al Fanatics Fest.

Per tutti gli altri, l'appuntamento con il debutto di Call of Duty: Modern Warfare 4 è fissato per venerdì 23 ottobre 2026 sulle piattaforme Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC (via Steam, Battle.net e Xbox App) e sulla nuova Nintendo Switch 2.

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