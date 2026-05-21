Una rara AMB 001 di Aston Martin e Brough Superior è in vendita

AMB 001, frutto della collaborazione tra Aston Martin e Brough Superior, è una moto estremamente rara prodotta in 100 esemplari. Svelata a EICMA 2019, i primi esemplari sono stati consegnati nel 2022. Sotto la carrozzeria realizzata in fibra di carbonio, interamente progettata dal reparto design di Aston Martin, la moto cela un motore bicilindrico a V da 997 cc turbo che eroga circa 180 CV. La moto è pensata esclusivamente per l'utilizzo in pista e quasi ogni componente, dalle pedane alle leve dei freni, è realizzato su misura.

Aston Martin AMB 001

Uno degli esemplari dell'esclusiva AMB 001 è stato adesso messo in vendita. Di colore Stirling Green con dettagli color Lime Essence, è completo di manuale d'uso, cavalletto da officina e smartphone che funge da quadro strumenti al posto di quello tradizionale. Il prezzo? 101.000 dollari che al cambio sono meno di 90.000 euro, quindi molto meno del prezzo originale di circa 108.000 euro e sopratutto molto meno di un altro esemplare offerto all'asta nel 2025 con un prezzo stimato di 260.000 euro, che però non trovò acquirente.

Aston Martin AMB 001

Un gioiello su 2 ruote

La moto presenta una carenatura in fibra di carbonio che avvolge anche gli scarichi bassi, ed è dotata di appendici aerodinamiche. La ciclistica è molto raffinata e adotta una forcella anteriore a doppio braccio oscillante. Il peso è di poco più di 185 kg e quindi il rapporto peso potenza è circa di 1:1. L'esclusiva AMB 001 troverà un nuovo proprietario?

Fonte: Bring a Trailer

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