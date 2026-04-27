Una "replica" dell'Aston Martin DB5 particolarmente strana

Su Bring a Trailer è spuntata una bizzarria che definire particolare è riduttivo. Si tratta di una piccola roadster che, a colpo d'occhio, vorrebbe scimmiottare l'Aston Martin DB5.

I puristi del marchio inglese probabilmente avranno già iniziato a tremare, ma prima di liquidarla come un esercizio di stile fuori luogo, diamo un’occhiata a cosa c'è davvero sotto la carrozzeria.

Non stiamo parlando di una replica che cerca di ingannare l'occhio in modo realistico. Questa vettura non vuole essere una contraffazione, ma piuttosto un omaggio... in salsa Teriyaki.

Infatti, a dispetto del look d'ispirazione inglese, sotto c'è una giapponese a tutti gli effetti: una Mazda MX-5 di terza generazione (NC), per la precisione, che allo scopo è stata completamente ripensata.

Mazda MX-5 Simpson Design, vista laterale

Non è un falso, è un esercizio di stile

Chiariamo subito: questa vettura non cerca di ingannare nessuno. Non è una contraffazione, ma una personalizzazione nata dalla matita di Simpson Design, un piccolo atelier artigianale con sede nello stato di Washington.

Immaginali come una versione americana di Mitsuoka: prendono una meccanica affidabile e ci cuciono addosso un abito che sembra d'epoca.

Grazie alla meccanica Mazda, la manutenzione non sarà un incubo: puoi portarla in un qualsiasi centro assistenza del marchio e gestirla come una normale MX-5.

Mazda MX-5 Simpson Design, la plancia

La meccanica

Il motore è un 2.0 litri quattro cilindri da 166 cavalli. Non sarà un V12 Aston, ma per divertirsi sulle strade secondarie è più che sufficiente.

Peccato: non c'è il classico cambio manuale, proverbiale per precisione e brevità degli innesti, ma un automatico a sei marce che ti aiuta nel traffico e impedisce i fuorigiri (un dettaglio da considerare quando compri auto usate).

L'auto monta poi cerchi da 16 pollici a raggi e viene fornita sia con la capote in tela sia con l'hard-top. Il contachilometri segna appena 26.000 miglia, cioè circa 42.000 km.

Mazda MX-5 Simpson Design, i sedili

Perché dovresti guardarla

Di queste auto ne esistono solo due al mondo: questa è la versione roadster, l'altra è una coupé. Se cerchi un mezzo che faccia girare la testa ai semafori, non per il blasone, ma perché la gente si chiederà ''ma che diavolo è?'', questa è la scelta giusta.

È un oggetto eccentrico, nato dalla creatività di un carrozziere che ha voluto giocare con le forme, offrendo un'esperienza di guida godibile senza le complicazioni e i costi di gestione di una vera auto d'epoca.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/04/2026