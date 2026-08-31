Apple CarPlay riceve Meta AI. Un altro chatbot in arrivo prima di Siri

Meta AI è comparsa nel launcher di CarPlay, accanto a ChatGPT, Grok e Perplexity, ma resta bloccata per molti.

L‘abitacolo delle auto con Apple CarPlay si prepara ad accogliere un altro chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Parliamo di Meta AI. L’app del chatbot di Meta è infatti comparsa nel launcher CarPlay, anche se per ora non tutti gli utenti riescono ad avviarla. Come spesso avviene in questi casi il rilascio è graduale e ci vorrà qualche giorno o settimana perché tutti gli utenti vedranno questa novità. Al di là della notizia in sé è interessante registrare come l’arrivo di Meta AI in CarPlay arriva in un momento particolarmente curioso per Apple. Il nuovo assistente Siri AI, destinato a portare funzioni di intelligenza artificiale più avanzate su CarPlay, non è ancora disponibile.

L’arrivo di Meta AI conferma così l’apertura di CarPlay ai chatbot vocali di terze parti. Così Meta AI si aggiunge a ChatGPT, Grok e Perplexity. Nonostante Siri AI non sia ancora disponibile, Meta AI non lo sostituisce. Come per gli altri servizi compatibili, Meta AI deve essere avviata dall’interfaccia di CarPlay, mentre l’attivazione vocale tramite la parola chiave resta riservata all’assistente di Apple.

E Siri AI?

Siri AI arriverà. Ma bisognerà attendere l’autunno, in concomitanza con il rilascio di iOS 27. Per gli utenti europei l’attesa sarà però ancora più lunga. La nuova versione dell’assistente Apple non sarà infatti disponibile nel Vecchio Continente al momento del lancio ufficiale. Il motivo è ormai noto e legato alle restrizioni imposte dal Digital Markets Act alle big tech, Apple compresa. Un limite che riguarda in modo particolare proprio Siri AI in quanto assistente nativo del sistema operativo, non i chatbot di terze parti come Meta AI, che restano soggetti a un regime di distribuzione diverso e potrebbero quindi arrivare anche in Europa prima del debutto continentale di Siri AI stesso.

Se Apple mostra queste difficoltà e ritardi, anche Google sta ricevendo diverse critiche da parte degli utenti con Android Auto. Anche su Android Auto Google sta integrando Gemini al posto di Google Assistant. Ma il passaggio, anche in questo caso con un rilascio graduale, non sta precedendo senza criticità. Stanno arrivando, infatti, le prime lamentele degli utenti per funzioni ancora mancanti, come l’impossibilità di effettuare chiamate o inviare messaggi.

FONTE: 9to5mac

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