WhatsApp su Android Auto e CarPlay si rinnova: mandare messaggi e chiamare è ora più semplice

WhatsApp è una delle app più diffuse e utilizzate, anche quando si è alla guida. Non utilizzando lo smartphone, ma la relativa app per Android Auto e Apple CarPlay. Ora WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento che migliora l’integrazione con le due piattaforme, sostituendo la vecchia esperienza basata solo su Google Assistant e Siri.

Come cambia l’uso di WhatsApp durante la guida

Aggiornamento WhatsApp per Android Auto e Apple CarPlay

Prima di questo aggiornamento, l'esperienza di WhatsApp su Android Auto e Apple CarPlay era limitata: tramite Google Assistant o Siri si poteva scrivere un nuovo messaggio o avviare una chiamata, ma non c'era modo di ascoltare i messaggi in arrivo né di rispondere a una conversazione già avviata. Mancava un vero e proprio ambiente grafico dedicato e tutta l'interazione passava dal comando vocale, senza una lista di conversazioni o una cronologia delle chiamate da consultare direttamente sullo schermo. Con l'ultimo aggiornamento, l'app colma questa lacuna e introduce tre sezioni distinte sullo schermo dell'infotainment.

La prima è una lista delle conversazioni (da cui ascoltare i messaggi in arrivo), la seconda è una cronologia delle chiamate (con la possibilità di richiamare direttamente un contatto) e la terza è una scheda dedicata ai contatti preferiti (per avviare rapidamente una chiamata o un messaggio). L'interazione resta comunque affidata ai comandi vocali con l'audio che viene instradato attraverso l'impianto della vettura.

La funzione arriva dopo diversi mesi di test. Come spesso accade per WhatsApp, la novità era stata sperimentata prima in una versione beta dell'app per CarPlay e distribuita tramite TestFlight ad aprile a un gruppo ristretto di utenti. Ora il team di sviluppo di WhatsApp ha annunciato che la nuova versione è in fase di rilascio a tutti gli utenti e per poter usufruire di questa nuova funzione è sufficiente aggiornare l'app all'ultima versione disponibile su Google Play Store o App Store.

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