Apple CarPlay, con il nuovo iOS 27 arrivano tante novità

In occasione della Worldwide Developer Conference (WWDC), Apple ha svelato davvero tante novità legate al suo ecosistema. Una riguarda Apple CarPlay e a quanto pare è in arrivo un consistente aggiornamento con l'introduzione del nuovo iOS 27.

Le novità in arrivo per Apple CarPlay

La novità principale di quest'ultima versione di CarPlay, e di iOS 27 in generale, è il nuovissimo assistente virtuale Siri AI che però, almeno inizialmente, non sarà disponibile in Europa a causa del Digital Markets Act (DMA). In ogni caso, permetterà di poter dialogare in maniera più naturale e permetterà di eseguire maggiori attività. In termini più semplici, a differenza della vecchia Siri, questa nuova versione sarà in grado di capire esattamente cosa gli utenti stanno chiedendo e sarà in grado di eseguire comandi su diverse app senza che si debba distogliere lo sguardo dalla strada.

Ad esempio, se si vuole fare una deviazione sulla strada di ritorno dal lavoro, si può chiedere a Siri AI di aggiungere una sosta a casa di un amico. A quel punto è in grado di analizzare le proprie informazioni dei contatti e di inserirle autonomamente nell'app di navigazione che si sta utilizzando. Secondo Cupertino, il tutto si basa sulla sua infrastruttura dati ''Private Cloud Compute'', il che significa che tutte le richieste e i dati personali vengono archiviati sul dispositivo e non sono accessibili da Apple. Il dispositivo sarà inoltre dotato di una nuova voce Siri personalizzabile, progettata per risultare più realistica che mai.

Nonostante la WWDC si sia concentrata sulle funzioni legate all'intelligenza artificiale, per Apple CarPlay sono in arrivo diverse altre novità. Innanzitutto, Apple afferma che la nuova app Apple Maps ora offrirà ''una migliore precisione nella navigazione e nell'indicazione della direzione''.

Inoltre, un nuovo mini-lettore audio in CarPlay consentirà di scorrere i brani (cioè di toccare e trascinare per passare a una determinata parte di una traccia) direttamente dal touchscreen dell'auto. Infine, Apple promette un miglioramento dell'affidabilità di CarPlay wireless, utile per coloro che a volte riscontrano interruzioni di connessione tra il telefono e il sistema infotainment dell'auto. Sarà poi possibile guardare video su CarPlay tramite AirPlay, ovviamente a veicolo fermo.

Quando arrivano queste novità?

In autunno con l'introduzione ufficiale di iOS 27. Tuttavia, come accennato all'inizio, Siri AI non sarà disponibile in Europa e quindi una parte delle novità non saranno accessibili per gli utenti del Vecchio Continente.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/06/2026