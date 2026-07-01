Stellantis, lo stabilimento di Tychy festeggia i 500 mila B-SUV prodotti con una Junior Sport Speciale

Lo stabilimento Stellantis di Tychy è un importante hub produttivo per il Gruppo automobilistico dedicato ai B-SUV. Qui, infatti, si producono i modelli Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger e FIAT 600 in tutte le motorizzazioni in cui sono proposti sul mercato. Fabbrica che adesso ha raggiunto un importante traguardo e cioè quello dei 500 mila B-SUV prodotti. Il modello che ha permesso di tagliare questo traguardo è stato un esemplare dell'Alfa Romeo Junior Sport Speciale.

500 mila b-suv nello stabilimento Stellantis di Tychy

I numeri di Tychy

Questo stabilimento è attivo da oltre 50 anni. Grazie a investimenti costanti, si è evoluto fino a diventare uno dei principali poli europei per la produzione di autovetture. Nel 2025, in particolare, l'impianto ha celebrato il suo 50° anniversario e soprattutto ha superato il traguardo di 11 milioni di veicoli prodotti. Grazie a modelli come Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger e FIAT 600, Stellantis si è classificata al secondo posto nel segmento B-SUV dell'area EU30 (con una quota di mercato del 21,2% e 544.000 unità). Complessivamente, il Gruppo ha anche conquistato il secondo posto nel mercato totale, con oltre 2,4 milioni di veicoli immatricolati e una quota del 16%.

500 mila b-suv nello stabilimento Stellantis di Tychy

Alfa Romeo Junior Sport Speciale

Il modello che ha permesso di tagliare il traguardo dei 500 mila B-SUV prodotti, come accennato all'inizio è un esemplare dell'Alfa Romeo Junior Sport Speciale. Si tratta di una serie speciale caratterizzata da alcuni elementi dedicati come finiture nero lucido, dettagli argentati su minigonne laterali e paraurti, cerchi in lega dedicati da 18 pollici bicolore Matt Miron Diamond Cut “Fori” e un esclusivo badge ''Sport Speciale''. Anche l'abitacolo è stato personalizzato dove troviamo, tra le altre cose, rivestimenti in Alcantara.

Allestimento che si può abbinare alla motorizzazione completamente elettrica da 156 CV o al propulsore ibrido da 145 CV (anche con trazione integrale).

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/07/2026