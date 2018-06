Autore:

Giulio Scrinzi

CAMBIO DI PROGRAMMA? Sembra cosa fatta il suo rinnovo nel Kawasaki Racing Team, al fine di continuare a correre per altre due stagioni nel Mondiale SBK, mentre sembrava che i suoi sogni di poter passare nella classe regina del Motomondiale, la MotoGP, fossero da rinviare a data da destinarsi. E invece... Jonathan Rea è sulla lista di piloti papabili del team Honda Repsol: la trattativa tra le due parti è nata da poco, per la precisione dopo che il reparto corse dell'Ala ha preferito lasciare che Joan Mir andasse alla Suzuki. A questo punto, in vista di una possibile sostituzione futura di Daniel Pedrosa, il contatto tra il tre volte Campione del Mondo delle derivate dalla serie e il team Honda Repsol sarà approfondito nell'imminente weekend del GP d'Italia al Mugello, dove sicuramente sapremo qualcosa in più sul futuro del pilota britannico.