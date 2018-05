Autore:

Giulio Scrinzi

TUTTO PER TUTTO Dopo il terzo posto centrato nel GP di Francia, Valentino Rossi e la Yamaha sono pronti alla prossima sfida del Mondiale di MotoGP 2018. Questo fine settimana, infatti, il Dottore scenderà in pista sul circuito del Mugello per disputare il GP d'Italia, dove l'imperativo è migliorare la M1 e centrare quella vittoria che manca praticamente da dieci anni sul tracciato toscano. “È stato fantastico aver centrato un podio a Le Mans, prima del Mugello – ha affermato il numero 46 - In generale è bello essere sul podio prima di ogni gara, perché i dieci giorni prima della gara successiva poi non sei arrabbiato e arrivare al Mugello e sentirsi rilassati è meglio. Mi sentivo ottimista su questa gara prima del test che abbiamo fatto proprio al Mugello qualche settimana fa: durante il test non eravamo veloci come volevamo e quindi in questo fine settimana dobbiamo dare di più, migliorare la moto e fare del nostro meglio”.