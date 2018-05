Autore:

Simone Dellisanti

TUTTI AL MUGELLO Con il Gran Premio d'Italia 2018 la Moto GP riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Francia. Sul circuito italiano del Mugello la sfida si riaccende a partire da venerdì 1 giugno pomeriggio con le prove libere fino a domenica al termine della Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio del Mugello in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle con l'analisi del quinto round di questa Stagione.

IL TRACCIATO Il sesto round del Motomondiale 2018 corrisponde anche alla prima tappa che si disputa in Italia: si tratta del classico appuntamento del Mugello, circuito situato nella campagna toscana a trenta chilometri a nord-est di Firenze. Diventato di proprietà della Ferrari a partire dal 1988 ed entrato in calendario per ospitare il GP d'Italia dal 1991, è stato sottoposto a profondi lavori di ristrutturazione che ne hanno delineato la struttura odierna di 5,245 km di lunghezza con quindici curve, delle quali sei a sinistra e nove a destra. Famoso per il suo layout con virate lente e svolte più veloci insieme a diverse salite e discese, è una pista che piace ma che mette allo stesso tempo a dura prova sia i piloti che i team nella messa a punto ottimale.

ORARI TV Il sesto round del Mondiale sarà trasmesso in diretta da Sky e in differita da Tv8. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP del Mugello: prove, qualifiche e gara.