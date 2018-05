Autore:

Giulio Scrinzi

GP D'ITALIA Dopo l'avvincente Gran Premio di Francia, il Mondiale di MotoGP 2018 arriva finalmente in Italia: questo weekend, infatti, i prototipi del Motomondiale si daranno battaglia sul circuito del Mugello, sede del sesto round della stagione 2018. Qui l'anno scorso Andrea Dovizioso e la Ducati erano arrivati al successo, mentre quest'anno dovranno stare attenti a un Marc Marquez e una Honda davvero in forma che sono al momento in testa nella Classifica Piloti. Attenzione anche alle Yamaha ufficiali, pronte a riscattarsi e tornare al vertice.

COSì IN TV Qua di seguito la programmazione ufficiale della MotoGP al Mugello, trasmessa in diretta da Sky e da Tv8.

Venerdì 1 giugno 2018 (Sky)

08:55 - Moto3 FP1

09:50 - MotoGP FP1

10:50 - Moto2 FP1

13:05 - Moto3 FP2

14:00 - MotoGP FP2

15:00 - Moto2 FP2

Sabato 2 giugno 2018 (Sky)

08:55 - Moto3 FP3

09:50 - MotoGP FP3

10:50 - Moto2 FP3

12:30 - Moto3 Qualifiche

13:30 - MotoGP FP4

14:10 - MotoGP Qualifiche (Tv8)

15:00 - Moto2 Qualifiche

Domenica 20 maggio 2018 (Sky)

08:40 - Warm-up Moto3, Moto2, MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP (Tv8)