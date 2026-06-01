LS2 X-Master: la giacca totale per l’avventura? Prova e unboxing

La LS2 XMaster è una giacca adventure a triplo strato con omologazione classe AA, è davvero adatta a tutte le situazioni? La prova

Chi pratica l'adventouting lo sa bene: a differenza della moto da strada, questo tipo di utilizzo non conosce stagioni. Si va tutto l'anno, con il sole come con la pioggia, d'estate come d'inverno. Il rovescio della medaglia? L'armadio si riempie inevitabilmente di capi tecnici. La giacca X-Master di LS2 prova a risolvere il problema in un colpo solo, grazie a una costruzione a triplo strato pensata per adattarsi a qualsiasi condizione meteorologica... o quasi. Lei è la protagonista di questo ''MotorunBoxing'', scopriamo insieme le sue caratteristiche tecniche, taglie e prezzi ma anche com'è da utilizzare.

Tre strati, un'unica giacca

LS2 X-Master, la giacca è dotata di un piumino per le temperature più rigide

Il cuore del progetto è il sistema a tre livelli sovrapposti. All'esterno, un involucro protettivo in tessuto rip-stop con inserti elastici che garantisce resistenza e libertà di movimento. Al secondo strato, la membrana Sheltex — già vista su altri modelli LS2 — che svolge la funzione di barriera antivento e antipioggia. All'interno, infine, un piumino termico per affrontare le giornate più fredde.

Ogni strato può essere indossato separatamente o combinato con gli altri, rendendo la giacca adatta sia alle uscite invernali che alle giornate più calde. La membrana Sheltex, in particolare, raggiunge la sua massima efficacia quando indossata esternamente sopra la giacca, trasformandosi in un vero e proprio guscio antipioggia da sfilare in pochi secondi grazie alle cerniere con chiusura magnetica.

Protezione certificata AA

LS2 X-Master, le protezioni sono Livello 2

L'X-Master è omologata in classe A doppia, il che la colloca nella fascia alta delle giacche da moto in termini di protezione. I protettori su gomiti e spalle sono di livello 2, con posizionamento regolabile tramite velcro all'interno delle apposite tasche. È inoltre predisposta per l'inserimento di un paraschiena di livello 2, assicurando la massima copertura nelle zone più esposte in caso di caduta. Inserti riflettenti completano il quadro, migliorando la visibilità nelle ore serali.

Ventilazione per il fuoristrada

LS2 X-Master, il pannello posteriore si apre e lascia spazio alle rete mesh per far evacuare l'aria calda

Nonostante la sua vocazione all-season, la X-Master non rinuncia alla capacità di respirare nelle giornate calde. Una grande apertura frontale, combinata con prese d'aria sulle braccia e un ampio pannello in mesh sul retro, assicura una circolazione dell'aria efficace anche quando si è impegnati nell'off-road più tecnico. C'è anche una predisposizione per il camelback, con un canale interno che permette di far passare il tubo dell'idratazione fino alla spalla, utile quando si suda molto e si ha bisogno di bere senza fermarsi.

Tasche ovunque

LS2 X-Master, al tasca posteriore diventa marsupio

La versatilità dell'XMaster si esprime anche nel numero di tasche, praticamente infinito. Sono presenti nel frontale una idrorepellente, un tascone trasversale in stile felpa — ideale per oggetti ingombranti —, due taschine laterali sui fianchi, al posteriore invece la solita tasca in realtà può essere trasformata in un pratico marsupio, comodo quando ci si allontana dalla moto a piedi e si vuol magari lasciare la giacca in una borsa/bauletto.

Vestibilità e libertà di movimento: la prova

LS2 X-Master, la versatilità d'uso è il suo punto di forza

Il taglio è volutamente generoso, lontano dalle giacche sagomate che limitano i movimenti. Nel fuoristrada è fondamentale poter giocare con la moto, spostarsi sul sellino, caricare i pesi: una giacca troppo aderente sarebbe un ostacolo, come ho avuto modo di verificare personalmente utilizzandola in sella alla QJ Motor SRT450RX. Le regolazioni non mancano: doppio sistema sul braccio (avambraccio e bicipite), vita e polsi, per trovare il fitting ideale su qualsiasi corporatura. Con tutti e tre gli strati indossati la giacca risulta strutturata e non leggerissima — caratteristica tipica delle costruzioni a triplo strato — ma rimane pienamente funzionale. La versatilità è senz'altro un suo punto di forza, così come la ventilazione, che sarebbe stata perfetta con delle maniche removibili, soluzione presente su una giacca di un competitor che fa la differenza quando il caldo si fa davvero torrido.

Disponibilità e prezzo

La LS2 X-Master è disponibile dalla taglia S alla 5XL in quattro varianti cromatiche: Total Black, verde, sabbia e bianco/rosso. È anche disponibile un pantalone abbinato con le stesse caratteristiche costruttive, protettori di livello 2 e ampia ventilazione. Il prezzo? Decisamente interessante, specialmente considerando le sue caratteristiche: 389 €.

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