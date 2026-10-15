La Superbike approda a Jerez de la Frontera. Gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Il Mondiale Superbike 2026 arriva al capolinea sul Circuito de Jerez-Ángel Nieto, teatro del dodicesimo e ultimo appuntamento di una stagione dominata da Nicolò Bulega (Aruba.it Racing Ducati). Già laureatosi campione del mondo a Cremona, l'emiliano si prepara a salutare la categoria per passare in MotoGP, ma prima vuole aggiungere altri primati a un'annata straordinaria. Con una nuova pole position raggiungerebbe quota 11 partenze al palo stagionali, eguagliando il record stabilito da Ben Spies, mentre può ancora incrementare il proprio bottino di podi, avendo già superato il precedente primato di 34 piazzamenti tra i primi tre stabilito da Jonathan Rea nel 2019. A cercare di rovinargli la festa sarà soprattutto Iker Lecuona (Aruba.it Racing Ducati), che dopo la storica tripletta di Cremona ha dovuto nuovamente arrendersi al compagno di squadra a Estoril e punta a chiudere il campionato con un altro successo. Quello andaluso sarà però anche un weekend di addii: dopo 23 stagioni consecutive come fornitore unico di pneumatici, Pirelli lascerà il WorldSBK, mettendo fine a un rapporto iniziato nel 2004 e capace di accompagnare alcune delle epoche più importanti nella storia del campionato.

Montella vede il terzo posto, Surra vuole chiudere in bellezza

Se il titolo mondiale è già stato assegnato, alle spalle dei due piloti ufficiali Ducati restano ancora diversi verdetti da emettere. Il più importante riguarda il terzo posto in campionato, con Yari Montella (Barni Racing Ducati) che arriva a Jerez forte di 53 punti di vantaggio su Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team): all'italiano basterà conservare almeno 38 lunghezze di margine dopo Gara 1 per assicurarsi matematicamente il podio iridato. Il britannico, che sul circuito spagnolo ha spesso ottenuto risultati importanti, dovrà anche difendere il quarto posto dal fratello Sam Lowes (ELF Marc VDS Ducati), distante appena 12 punti e desideroso di riscattare un difficile weekend portoghese. Molto accesa anche la battaglia per la sesta posizione, occupata da Lorenzo Baldassarri (GoEleven Ducati) con soli sei punti su Axel Bassani (Bimota by Kawasaki Racing Team). A inserirsi nella lotta potrebbe essere Alberto Surra (Motocorsa Ducati), grande rivelazione della seconda parte di stagione grazie ai quattro podi conquistati tra Cremona ed Estoril, che lo hanno portato all'ottavo posto in classifica. Il piemontese dovrà però guardarsi anche da Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), distante 19 lunghezze, mentre Alvaro Bautista (Barni Racing Ducati) e Miguel Oliveira (BMW ROKiT Motorrad WorldSBK Team) sono separati da un solo punto nella lotta per la decima posizione.

Ultimi saluti e sfide aperte prima del sipario

Jerez sarà anche il palcoscenico degli ultimi saluti per diversi protagonisti del paddock. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) affronterà il suo ultimo weekend con la Casa di Iwata prima del passaggio al team Barni Ducati, dove prenderà il posto di Alvaro Bautista, il cui futuro resta ancora incerto. Si chiude anche l'esperienza in BMW di Danilo Petrucci (BMW ROKiT Motorrad WorldSBK Team), reduce da una stagione difficile e ancora alle prese con le valutazioni sul proprio futuro agonistico. Tra i verdetti da assegnare c'è inoltre quello di miglior pilota Yamaha, con Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) che precede Vierge di appena dieci punti, 118 contro 108, e spera di sfruttare una pista sulla quale è già salito due volte sul podio. Cercheranno di chiudere in crescita anche Remy Gardner e Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha), mentre in casa Honda Jake Dixon e Somkiat Chantra (Honda HRC) vogliono prolungare le rispettive serie di risultati in zona punti. Ultima occasione per mettersi in mostra anche per Tommy Bridewell (Superbike Advocates Ducati), Mattia Rato e Twan Smits (Motoxracing Yamaha) e Loris Baz (MGM Optical Express Ducati), ancora una volta chiamato a sostituire l'infortunato Tarran Mackenzie. Il programma del weekend seguirà il consueto formato, con Gara 1 sabato e Superpole Race e Gara 2 domenica, prima del definitivo calo del sipario sulla stagione 2026.

Round Cremona 2026, Nicolò Bulega campione del mondo. Credits: WorldSBK.com

ROUND SPAGNA IN TV

Il gran finale di Jerez sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e NOW, mentre TV8 proporrà in chiaro entrambe le gare lunghe in diretta, sabato e domenica alle 15:30. La Superpole Race di domenica sarà invece visibile in differita alle 14:45. In pista anche WorldSSP, WorldWCR e WorldSPB, con le ultime due categorie chiamate ad assegnare i rispettivi titoli. Di seguito tutti gli orari del weekend, già espressi nell'ora italiana.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW E TV8

Venerdì 16 ottobre

09:15-09:40 – WorldWCR Free Practice (SKY, NOW)

09:55-10:20 – WorldSPB Free Practice (SKY, NOW)

10:35-11:20 – WorldSBK Free Practice 1 (SKY, NOW)

11:35-12:15 – WorldSSP Free Practice (SKY, NOW)

13:30-13:55 – WorldWCR Tissot Superpole (SKY, NOW)

14:10-14:35 – WorldSPB Tissot Superpole (SKY, NOW)

15:00-15:45 – WorldSBK Free Practice 2 (SKY, NOW)

16:00-16:40 – WorldSSP Tissot Superpole (SKY, NOW)

Sabato 17 ottobre

09:15-09:25 – WorldWCR Warm Up (SKY, NOW)

09:35-09:55 – WorldSBK Free Practice 3 (SKY, NOW)

10:05-10:15 – WorldSPB Warm Up (SKY, NOW)

10:25-10:35 – WorldSSP Warm Up (SKY, NOW)

11:15-11:30 – WorldSBK Tissot Superpole (SKY, NOW)

12:00 – WorldWCR Gara 1 (SKY, NOW)

13:00 – WorldSPB Gara 1 (SKY, NOW)

14:00 – WorldSSP Gara 1 (SKY, NOW)

15:30 – WorldSBK Gara 1 (SKY, NOW, diretta su TV8)

Domenica 18 ottobre

09:15-09:25 – WorldWCR Warm Up (SKY, NOW)

09:35-09:45 – WorldSBK Warm Up (SKY, NOW)

09:55-10:05 – WorldSPB Warm Up (SKY, NOW)

10:15-10:25 – WorldSSP Warm Up (SKY, NOW)

11:10 – WorldSBK Tissot Superpole Race (SKY, NOW, differita alle 14:45 su TV8)

12:00 – WorldWCR Gara 2 (SKY, NOW)

13:00 – WorldSPB Gara 2 (SKY, NOW)

14:00 – WorldSSP Gara 2 (SKY, NOW)

15:30 – WorldSBK Gara 2 (SKY, NOW, diretta su TV8)

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