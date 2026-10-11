SBK Estoril: Bulega nella storia con 28 vittorie, Surra beffa Oliveira!

Nicolò Bulega scrive un'altra pagina di storia del Mondiale Superbike, conquistando la Superpole Race di Estoril e diventando il primo pilota capace di vincere 28 gare in una sola stagione, superando il precedente primato di 27 successi stabilito da Alvaro Bautista nel 2023. Il fresco campione del mondo, scattato dalla pole con la Ducati ufficiale, viene ancora una volta sorpreso allo spegnimento dei semafori dal compagno di squadra Iker Lecuona, che si presenta davanti a tutti alla prima curva, ma riesce a ribaltare rapidamente la situazione approfittando di un errore dello spagnolo, finito lungo alla staccata di curva 1 all'inizio del terzo giro. Da quel momento Bulega prende il comando e, pur senza riuscire a scrollarsi definitivamente di dosso Lecuona, controlla la situazione fino al traguardo, conquistando la vittoria con appena 734 millesimi di vantaggio e firmando anche il nuovo record della pista in gara in 1'34.525. Alle spalle della coppia ufficiale Ducati va invece in scena un duello spettacolare per il terzo gradino del podio, con Alberto Surra che si mette all'inseguimento di Miguel Oliveira con la BMW e riesce a sorprenderlo alla curva 3 dell'ultimo giro. Per il rookie piemontese del team Motocorsa è il terzo podio nelle ultime quattro gare, un risultato che conferma la sua straordinaria crescita in questa parte finale di campionato e regala alla casa di Borgo Panigale un'altra tripletta, lasciando al portoghese l'amarezza del quarto posto davanti al pubblico di casa.

💫 @nbulega wins the Superpole Race ahead of his teammate @LecuonaIker🏆



Alberto Surra got the best of the home hero @_moliveira88, clinching a podium spot on the last lap⚔️#EstorilWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/1gA7dqBt69 — WorldSBK (@WorldSBK) October 11, 2026

Bautista torna tra i primi cinque, Montella penalizzato

Alle spalle dei protagonisti della lotta per il podio, Alvaro Bautista con la Ducati del team Barni conquista il quinto posto e torna in top five per la prima volta dalla Superpole Race del Balaton Park, riuscendo a tenere dietro Axel Bassani con la Bimota, sesto dopo una buona partenza ma incapace di trovare lo spunto decisivo per superare lo spagnolo. Settima posizione per Xavi Vierge con la Yamaha, davanti alla Honda di Jake Dixon e alla Ducati di Lorenzo Baldassarri, che completano la zona punti e si assicurano la terza fila per Gara-2, mentre Sam Lowes chiude decimo e resta escluso dalle prime nove posizioni utili per aggiornare la griglia della gara lunga. A complicarsi notevolmente la domenica sono soprattutto Yari Montella e Alex Lowes, protagonisti di un contatto alla prima curva che costa a entrambi diverse posizioni e porta anche a un Long Lap Penalty per il pilota italiano della Ducati. I due saranno così costretti a partire rispettivamente dall'undicesima e dalla decima casella in Gara-2, mentre davanti Bulega e Lecuona si preparano a un nuovo confronto con l'obiettivo di completare il weekend portoghese nel migliore dei modi. Per il campione del mondo, dopo aver superato il primato di Bautista, c'è ora la possibilità di portare a 29 il numero di vittorie stagionali, rendendo ancora più difficile da raggiungere un record già entrato nella storia della Superbike.

Risultati Superpole Race Superbike Round Estoril 2026

Classifica World Superbike dopo Gara-1 Round Estoril 2026

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