Rivoluzione nel calendario Superbike 2027: debutta Shanghai, torna Valencia

Dodici round, nove Paesi e tre continenti per un WorldSBK 2027 che presenterà diverse novità importanti. La stagione scatterà dal 19 al 21 febbraio a Phillip Island, per quella che sarà l'ultima visita del Mondiale Superbike sullo storico tracciato australiano prima del trasferimento a The Bend previsto dal 2028; pochi giorni prima, il 15 e 16 febbraio, WorldSBK e WorldSSP saranno già impegnati nel tradizionale test ufficiale. Dopo quasi un mese di pausa il campionato arriverà in Europa a Portimao, dal 19 al 21 marzo, quindi appena due settimane più tardi sarà il momento di uno dei ritorni più significativi del nuovo calendario: Valencia ospiterà nuovamente il WorldSBK dal 2 al 4 aprile, 17 anni dopo l'ultima apparizione della categoria sul Circuit Ricardo Tormo. La pista spagnola prenderà di fatto il posto di Jerez, assente nel 2027 a causa dei lavori di rinnovamento in corso, mentre la Spagna manterrà comunque due appuntamenti grazie al round di Aragon in programma dal 21 al 23 maggio.

Partenza. Credits: WorldSBK 2026

Due round in Italia e gran finale a Shanghai

La parte centrale del calendario conserverà molti degli appuntamenti ormai classici del WorldSBK: dopo Valencia arriveranno Assen, Aragon e Most, prima della doppia presenza italiana con Misano dal 18 al 20 giugno e Cremona dal 24 al 26 settembre. Donington Park, dal 9 all'11 luglio, sarà l'ultima gara prima della pausa estiva e vedrà anche il debutto del World Sportbike sul tracciato britannico; il campionato ripartirà poi a inizio settembre da Magny-Cours, seguito appunto da Cremona e dall'ultimo round europeo di Estoril, previsto dal 15 al 17 ottobre. La novità più importante è però riservata al finale: dal 29 al 31 ottobre il WorldSBK correrà per la prima volta in Cina, allo Shanghai International Circuit, che ospiterà anche il WorldSSP e assegnerà gli ultimi punti della stagione. Sei invece gli appuntamenti del WorldWCR, da Portimao a Cremona passando per Valencia, Most, Misano e Magny-Cours, mentre il WorldSPB concluderà il proprio campionato a Estoril.

Calendario provvisorio WorldSBK 2027

Round Data Circuito Paese 1 19-21 febbraio Phillip Island Grand Prix Circuit Australia 2 19-21 marzo Autodromo Internacional do Algarve Portogallo 3 2-4 aprile Circuit Ricardo Tormo Spagna 4 16-18 aprile TT Circuit Assen Olanda 5 21-23 maggio MotorLand Aragon Spagna 6 4-6 giugno Autodrom Most Repubblica Ceca 7 18-20 giugno Misano World Circuit Marco Simoncelli Italia 8 9-11 luglio Donington Park Regno Unito 9 3-5 settembre Circuit de Nevers Magny-Cours Francia 10 24-26 settembre Cremona Circuit Italia 11 15-17 ottobre Circuito Estoril Portogallo 12 29-31 ottobre Shanghai International Circuit Cina

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