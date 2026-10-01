WorldSBK 2027

Rivoluzione nel calendario Superbike 2027: debutta Shanghai, torna Valencia

Avatar di Simone Valtieri,

5 ore fa - Dodici round nel 2027: addio a Jerez, ritorno a Valencia e gran finale in Cina

Il WorldSBK svela il calendario provvisorio 2027: 12 round in nove Paesi, con il ritorno di Valencia e l'esordio assoluto di Shanghai
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Dodici round, nove Paesi e tre continenti per un WorldSBK 2027 che presenterà diverse novità importanti. La stagione scatterà dal 19 al 21 febbraio a Phillip Island, per quella che sarà l'ultima visita del Mondiale Superbike sullo storico tracciato australiano prima del trasferimento a The Bend previsto dal 2028; pochi giorni prima, il 15 e 16 febbraio, WorldSBK e WorldSSP saranno già impegnati nel tradizionale test ufficiale. Dopo quasi un mese di pausa il campionato arriverà in Europa a Portimao, dal 19 al 21 marzo, quindi appena due settimane più tardi sarà il momento di uno dei ritorni più significativi del nuovo calendario: Valencia ospiterà nuovamente il WorldSBK dal 2 al 4 aprile, 17 anni dopo l'ultima apparizione della categoria sul Circuit Ricardo Tormo. La pista spagnola prenderà di fatto il posto di Jerez, assente nel 2027 a causa dei lavori di rinnovamento in corso, mentre la Spagna manterrà comunque due appuntamenti grazie al round di Aragon in programma dal 21 al 23 maggio.

Partenza. Credits: WorldSBK 2026

Due round in Italia e gran finale a Shanghai

La parte centrale del calendario conserverà molti degli appuntamenti ormai classici del WorldSBK: dopo Valencia arriveranno Assen, Aragon e Most, prima della doppia presenza italiana con Misano dal 18 al 20 giugno e Cremona dal 24 al 26 settembre. Donington Park, dal 9 all'11 luglio, sarà l'ultima gara prima della pausa estiva e vedrà anche il debutto del World Sportbike sul tracciato britannico; il campionato ripartirà poi a inizio settembre da Magny-Cours, seguito appunto da Cremona e dall'ultimo round europeo di Estoril, previsto dal 15 al 17 ottobre. La novità più importante è però riservata al finale: dal 29 al 31 ottobre il WorldSBK correrà per la prima volta in Cina, allo Shanghai International Circuit, che ospiterà anche il WorldSSP e assegnerà gli ultimi punti della stagione. Sei invece gli appuntamenti del WorldWCR, da Portimao a Cremona passando per Valencia, Most, Misano e Magny-Cours, mentre il WorldSPB concluderà il proprio campionato a Estoril.

Calendario provvisorio WorldSBK 2027

RoundDataCircuitoPaese
1 19-21 febbraio Phillip Island Grand Prix Circuit Australia
2 19-21 marzo Autodromo Internacional do Algarve Portogallo
3 2-4 aprile Circuit Ricardo Tormo Spagna
4 16-18 aprile TT Circuit Assen Olanda
5 21-23 maggio MotorLand Aragon Spagna
6 4-6 giugno Autodrom Most Repubblica Ceca
7 18-20 giugno Misano World Circuit Marco Simoncelli Italia
8 9-11 luglio Donington Park Regno Unito
9 3-5 settembre Circuit de Nevers Magny-Cours Francia
10 24-26 settembre Cremona Circuit Italia
11 15-17 ottobre Circuito Estoril Portogallo
12 29-31 ottobre Shanghai International Circuit Cina
VEDI ANCHE
WorldSBK 2026: classifica piloti e costruttori
Superbike 2026: classifica piloti e costruttori
Miller lascia la MotoGP dopo 11 stagioni e dal 2027 correrà con la Yamaha R1
Jack Miller approda in Superbike: firma per due anni con Pata Maxus Yamaha
Mercato WorldSBK 2027: piloti confermati, rinnovi e ultime indiscrezioni
WorldSBK 2027, il mercato entra nel vivo: conferme, rinnovi e trattative
Tags
valenciashanghai

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

Gli articoli di Simone

Vedi anche