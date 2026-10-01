Rivoluzione nel calendario Superbike 2027: debutta Shanghai, torna Valencia

Dodici round, nove Paesi e tre continenti per un WorldSBK 2027 che presenterà diverse novità importanti. La stagione scatterà dal 19 al 21 febbraio a Phillip Island, per quella che sarà l'ultima visita del Mondiale Superbike sullo storico tracciato australiano prima del trasferimento a The Bend previsto dal 2028; pochi giorni prima, il 15 e 16 febbraio, WorldSBK e WorldSSP saranno già impegnati nel tradizionale test ufficiale. Dopo quasi un mese di pausa il campionato arriverà in Europa a Portimao, dal 19 al 21 marzo, quindi appena due settimane più tardi sarà il momento di uno dei ritorni più significativi del nuovo calendario: Valencia ospiterà nuovamente il WorldSBK dal 2 al 4 aprile, 17 anni dopo l'ultima apparizione della categoria sul Circuit Ricardo Tormo. La pista spagnola prenderà di fatto il posto di Jerez, assente nel 2027 a causa dei lavori di rinnovamento in corso, mentre la Spagna manterrà comunque due appuntamenti grazie al round di Aragon in programma dal 21 al 23 maggio.
Partenza. Credits: WorldSBK 2026
Due round in Italia e gran finale a Shanghai
La parte centrale del calendario conserverà molti degli appuntamenti ormai classici del WorldSBK: dopo Valencia arriveranno Assen, Aragon e Most, prima della doppia presenza italiana con Misano dal 18 al 20 giugno e Cremona dal 24 al 26 settembre. Donington Park, dal 9 all'11 luglio, sarà l'ultima gara prima della pausa estiva e vedrà anche il debutto del World Sportbike sul tracciato britannico; il campionato ripartirà poi a inizio settembre da Magny-Cours, seguito appunto da Cremona e dall'ultimo round europeo di Estoril, previsto dal 15 al 17 ottobre. La novità più importante è però riservata al finale: dal 29 al 31 ottobre il WorldSBK correrà per la prima volta in Cina, allo Shanghai International Circuit, che ospiterà anche il WorldSSP e assegnerà gli ultimi punti della stagione. Sei invece gli appuntamenti del WorldWCR, da Portimao a Cremona passando per Valencia, Most, Misano e Magny-Cours, mentre il WorldSPB concluderà il proprio campionato a Estoril.
Calendario provvisorio WorldSBK 2027
|Round
|Data
|Circuito
|Paese
|1
|19-21 febbraio
|Phillip Island Grand Prix Circuit
|Australia
|2
|19-21 marzo
|Autodromo Internacional do Algarve
|Portogallo
|3
|2-4 aprile
|Circuit Ricardo Tormo
|Spagna
|4
|16-18 aprile
|TT Circuit Assen
|Olanda
|5
|21-23 maggio
|MotorLand Aragon
|Spagna
|6
|4-6 giugno
|Autodrom Most
|Repubblica Ceca
|7
|18-20 giugno
|Misano World Circuit Marco Simoncelli
|Italia
|8
|9-11 luglio
|Donington Park
|Regno Unito
|9
|3-5 settembre
|Circuit de Nevers Magny-Cours
|Francia
|10
|24-26 settembre
|Cremona Circuit
|Italia
|11
|15-17 ottobre
|Circuito Estoril
|Portogallo
|12
|29-31 ottobre
|Shanghai International Circuit
|Cina
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.