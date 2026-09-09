Jack Miller approda in Superbike: firma per due anni con Pata Maxus Yamaha

Jack Miller lascia la MotoGP e passa al WorldSBK: l'australiano ha firmato un biennale con Pata Maxus Yamaha e dal 2027 sarà in sella alla R1

Dopo 11 stagioni consecutive in MotoGP, Jack Miller cambia paddock e apre un nuovo capitolo della propria carriera: dal 2027 correrà nel WorldSBK con il Pata Maxus Yamaha, con cui ha sottoscritto un contratto biennale. Si concretizza così uno degli scenari di mercato più chiacchierati degli ultimi mesi e si chiude anche il cerchio dopo l'annuncio della separazione a fine 2026 tra l'australiano e Prima Pramac Yamaha. Miller arriverà in Superbike con un bagaglio difficilmente eguagliabile: dopo essere stato vicecampione Moto3 nel 2014 con sei vittorie, saltò direttamente dalla classe cadetta alla MotoGP, dove ha corso con Honda, Ducati, KTM e Yamaha conquistando quattro vittorie e 23 podi. Il passaggio sulla R1 non rappresenterà inoltre un salto completamente nel buio: nelle ultime due stagioni l'australiano ha già guidato la Yamaha alla 8 Ore di Suzuka, sebbene naturalmente in una configurazione diversa da quella WorldSBK. “Sono molto emozionato di comunicare che approderò nel WorldSBK con Yamaha”, ha spiegato Miller. “Mi sono divertito tanto lavorando con questa Casa in questi ultimi anni in MotoGP e sono estremamente grato per l'opportunità di vedere cosa possiamo fare con la R1. Ho tanta voglia di iniziare questo prossimo capitolo della mia carriera e spero di far bene”.

📰 NEWS: Jack Miller to Join Yamaha’s WorldSBK Programme for 2027 and 2028 Seasons



Yamaha Motor Europe is pleased to announce that Jack Miller will join the official Yamaha team in the FIM Superbike World Championship for the 2027 and 2028 seasons.#YamahaRacingpic.twitter.com/AA0KpmG6lm — Yamaha Racing (@yamaharacingcom) September 8, 2026

Yamaha punta sull'esperienza di Miller per tornare al vertice

L'arrivo del 31enne australiano è soprattutto un colpo importante per una Yamaha intenzionata a tornare stabilmente nelle posizioni che contano nel WorldSBK. Il Road Racing Sporting Manager Niccolò Canepa ha sottolineato come l'occasione di assicurarsi un pilota con l'esperienza di Miller fosse “troppo buona per lasciarcela sfuggire”, individuando nella sua lunga militanza in MotoGP anche un importante contributo allo sviluppo della R1. Un aspetto assume particolare rilevanza in vista del 2027: “La sua esperienza in MotoGP e la sua conoscenza delle gomme Michelin saranno molto importanti per noi”, ha spiegato Canepa, facendo riferimento al cambio di scenario tecnico che interesserà il Mondiale Superbike. Yamaha conosce inoltre già il valore di Miller all'interno del proprio programma endurance grazie alle esperienze di Suzuka, mentre il suo profilo internazionale e una personalità tra le più riconoscibili del paddock rappresentano un ulteriore valore aggiunto anche fuori dalla pista. Dopo oltre un decennio trascorso nella classe regina, dunque, Miller sceglie il WorldSBK per rilanciare la propria carriera e diventa contemporaneamente uno dei nomi più pesanti della griglia 2027, in un mercato che sta progressivamente portando nel campionato delle derivate di serie diversi protagonisti provenienti dalla MotoGP

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