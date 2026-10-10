SBK Estoril: Bulega vola nel giro record, prima pole Ducati in Portogallo

Nicolò Bulega torna a dettare legge anche sul giro secco, conquistando la pole position del Round di Estoril con un tempo che riscrive il record del circuito portoghese. Dopo aver dominato entrambe le sessioni di prove libere del venerdì, il fresco campione del mondo Superbike conferma la propria superiorità anche nella Superpole del sabato, fermando il cronometro sull'1'33.884, primo pilota capace di scendere sotto il muro dell'1'34'' sulla pista lusitana. Il portacolori della Ducati ufficiale si mette subito in evidenza nel primo tentativo, quando risponde ai riferimenti iniziali di Oliveira e Surra portando il limite della pista sull'1'34.105, ma è nell'assalto conclusivo che trova il giro decisivo, lasciando il compagno di squadra Iker Lecuona a 157 millesimi. Per Bulega si tratta della decima pole position in undici appuntamenti stagionali, con l'unica eccezione rappresentata proprio da Lecuona a Cremona, ma anche della sua prima partenza al palo a Estoril, un circuito sul quale neppure Ducati era mai riuscita a conquistare la Superpole. A completare la prima fila sarà Alex Lowes con la Bimota, bravo a inserirsi alle spalle delle due Panigale ufficiali pur pagando oltre mezzo secondo dal riferimento del campione del mondo. Un risultato che ribadisce la competitività della casa di Borgo Panigale, ma restituisce anche alla Bimota una posizione di partenza importante in vista delle gare del weekend.

Surra sfiora la prima fila, Oliveira quinto davanti al suo pubblico

Ad aprire la seconda fila sarà Alberto Surra con la Ducati del team Motocorsa, ancora una volta protagonista dopo il podio conquistato a Cremona e l'ottimo venerdì portoghese: il piemontese, inizialmente capace di portarsi in testa con un 1'34.511, chiude quarto a 627 millesimi dalla pole, mancando di poco l'accesso alla prima fila. Accanto a lui scatterà Miguel Oliveira con la BMW, quinto a 665 millesimi e determinato a ripetere davanti al pubblico di casa le prestazioni che lo avevano portato sul podio in tutte e tre le gare di Portimão, mentre Yari Montella (Ducati) completa la seconda fila con il sesto tempo. Settima posizione per Jake Dixon, che sfrutta la scia di Lecuona per firmare in 1'34.788 la propria migliore Superpole stagionale con la Honda, precedendo la Bimota di Axel Bassani e la Ducati di Lorenzo Baldassarri. A chiudere la top ten è infine Sam Lowes, che non riesce a ripetere le prestazioni dei compagni di marca e dovrà partire dalla quarta fila. La griglia promette dunque una sfida interessante, con Bulega e Lecuona nuovamente favoriti ma diversi piloti pronti a inserirsi nella lotta per il podio, a cominciare da Alex Lowes e da un Surra che continua a confermarsi tra le sorprese più positive di questa seconda parte di stagione.

Into the front row🆙



Alex Lowes and @LecuonaIker move up into the top three spots🕐🔥#EstorilWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/3QPOgYTZOx — WorldSBK (@WorldSBK) October 10, 2026

Risultati Superpole Superbike Round Cremona 2026

Superpole session results🏁@nbulega takes the pole, with @LecuonaIker and Alex Lowes joining him on the front row👏#EstorilWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/hUzgM2A4vd — WorldSBK (@WorldSBK) October 10, 2026

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