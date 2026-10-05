WorldSBK, Morbidelli passa ad Aruba Ducati: nel 2027 raccoglierà l'eredità di Bulega

Adesso l'incrocio di mercato è completo: Franco Morbidelli correrà nel WorldSBK nel 2027 con Aruba.it Racing-Ducati, raccogliendo il testimone di Nicolò Bulega, appena laureatosi campione del mondo e già destinato alla MotoGP con VR46. Il romano farà coppia con Iker Lecuona e resterà dunque all'interno della famiglia Ducati, passando dalla Desmosedici GP alla Panigale V4 R ufficiale dopo tre stagioni consecutive sulle moto di Borgo Panigale tra Prima Pramac e Pertamina Enduro VR46. Per Morbidelli si tratta anche di un curioso ritorno alle origini: prima del titolo mondiale Moto2 del 2017 e della lunga esperienza in MotoGP, nel 2013 aveva conquistato proprio nel paddock Superbike il titolo europeo Superstock 600. In 14 stagioni nel Motomondiale ha disputato 228 Gran Premi, ottenendo 11 vittorie, 29 podi e 8 pole position, con il punto più alto nella classe regina rappresentato dal 2020, quando vinse tre gare con Yamaha e concluse il Mondiale al secondo posto. “Sono molto contento ed emozionato per questo nuovo capitolo della mia carriera”, ha commentato Morbidelli. “Darò il massimo per essere all'altezza di una squadra che da anni lotta al vertice e che ha appena vinto il Mondiale”.

MotoGP 2026: Franco Morbidelli (Ducati) Credit: Pertamina Enduro VR46 Team

Aruba punta sull'esperienza MotoGP di Morbidelli

L'arrivo di Morbidelli apre quindi una nuova fase per la squadra campione del mondo, chiamata nel 2027 a difendere il titolo con una coppia profondamente rinnovata rispetto all'era Bulega. Stefano Cecconi ha sottolineato soprattutto il valore dell'esperienza maturata dal romano in MotoGP, che potrebbe diventare particolarmente importante in vista delle novità tecniche attese per la prossima stagione e dell'arrivo dei nuovi pneumatici, già ben conosciuti dal pilota. A facilitarne l'inserimento contribuiranno inoltre la familiarità con Ducati e con i suoi metodi di lavoro, aspetto evidenziato anche da Gigi Dall'Igna: “Dopo tanti anni trascorsi in MotoGP, porterà nel nostro progetto Superbike un bagaglio di esperienza estremamente prezioso”. Il direttore generale di Ducati Corse considera proprio la conoscenza dell'ambiente di Borgo Panigale uno degli elementi che potranno rendere più rapido l'adattamento a una categoria completamente nuova. Per Morbidelli, che compirà 32 anni a dicembre, sarà così l'inizio di una seconda carriera internazionale: non più nel paddock che frequenta stabilmente dal 2014, ma all'interno di una struttura che gli consegnerà immediatamente una moto e un obiettivo da vertice.

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