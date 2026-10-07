La Superbike approda a Estoril. Gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Il Mondiale Superbike 2026 entra nel rettilineo finale con il penultimo appuntamento della stagione sul Circuito di Estoril, prima del gran finale di Jerez della settimana successiva. Il titolo è ormai saldamente nelle mani di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing Ducati), laureatosi campione del mondo a Cremona, ma per l'emiliano gli ultimi due weekend non saranno certo una passerella. Il numero 11 ha infatti nel mirino un altro primato: con 26 vittorie stagionali è a un solo successo dal record di 27 stabilito nel 2023 da Alvaro Bautista (Barni Racing Ducati) e potrebbe quindi eguagliarlo già sabato e superarlo nel corso del weekend. A provare a rovinargli la festa sarà innanzitutto Iker Lecuona (Aruba.it Racing Ducati), matematicamente secondo in campionato e reduce dalla fantastica tripletta di Cremona, la prima della sua carriera nel WorldSBK. I precedenti sembrano però sorridere ancora al nuovo iridato: Bautista e Bulega sono infatti gli unici due piloti dell'attuale griglia ad aver già vinto una gara della Superbike a Estoril.

Oliveira gioca in casa, Montella può blindare il terzo posto

Grande attesa naturalmente per Miguel Oliveira (BMW ROKiT Motorrad WorldSBK Team), che affronta il secondo round portoghese dell'anno e vuole regalarsi il primo grande risultato davanti al proprio pubblico: a Cremona era quinto in Gara 2 prima della caduta e arriva su un circuito dove BMW ha dimostrato in passato di poter essere molto competitiva. Dall'altra parte del box Danilo Petrucci (BMW ROKiT Motorrad WorldSBK Team) torna invece su una pista affrontata una sola volta nel WorldSBK, nel 2024, quando ottenne un quinto posto. Occhi puntati anche sulla battaglia per il terzo gradino del podio iridato: Yari Montella (Barni Racing Ducati) arriva a Estoril con 43 punti di vantaggio su Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team) e 50 su Sam Lowes (ELF Marc VDS Ducati) e potrebbe chiudere matematicamente i giochi già domenica se porterà il proprio margine ad almeno 62 lunghezze. Più indietro continua la lotta serrata per la top ten, con Lorenzo Baldassarri (GoEleven Ducati) sesto e separato da appena nove punti da Axel Bassani (Bimota by Kawasaki Racing Team), mentre Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) deve guardarsi da Alberto Surra (Motocorsa Ducati), distante appena cinque lunghezze dopo aver conquistato a Cremona il suo primo podio nel Mondiale Superbike.

Yamaha e Honda cercano conferme, ultimi verdetti prima di Jerez

Gli ultimi due round rappresentano anche un'occasione per chiudere con qualche soddisfazione una stagione complicata. Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) arriva dalle tre top ten di Cremona e ritrova una pista sulla quale in passato è riuscito spesso a inserirsi tra i primi cinque, mentre per Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) iniziano gli ultimi due weekend con la Casa di Iwata. Segnali positivi sono arrivati anche da Jake Dixon (Honda HRC), protagonista a Cremona del miglior fine settimana stagionale suo e della Honda grazie alla sesta posizione di Gara 2, mentre Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha) e Somkiat Chantra (Honda HRC) cercheranno di entrare stabilmente in zona punti. Resta da verificare la presenza del compagno di Manzi Remy Gardner, che dovrà superare il controllo medico dopo la frattura del quinto metacarpo della mano destra rimediata a Cremona. Tarran Mackenzie sarà invece ancora assente e verrà sostituito anche a Estoril e Jerez da Loris Baz (MGM Optical Express Racing). Il weekend portoghese proporrà come sempre Gara 1 al sabato e Superpole Race e Gara 2 alla domenica, prima del trasferimento immediato a Jerez per l'ultimo appuntamento della stagione.

Orari TV WorldSBK Estoril 2026

Gli orari che seguono sono già convertiti nell'ora italiana. Il programma ufficiale prevede soltanto WorldSBK e WorldSSP tra le classi mondiali, affiancate dalla Yamaha R3 BLU CRU World Cup. The Official Home of WorldSBK

Venerdì 9 ottobre

10:40-11:05 – Yamaha R3 BLU CRU World Cup Free Practice (SKY, NOW)

11:20-12:05 – WorldSBK Free Practice 1 (SKY, NOW)

12:20-13:00 – WorldSSP Free Practice (SKY, NOW)

15:15-15:40 – Yamaha R3 BLU CRU World Cup Superpole (SKY, NOW)

16:00-16:45 – WorldSBK Free Practice 2 (SKY, NOW)

17:00-17:40 – WorldSSP Tissot Superpole (SKY, NOW)

Sabato 10 ottobre

10:20-10:30 – WorldSSP Warm Up (SKY, NOW)

10:40-11:00 – WorldSBK Free Practice 3 (SKY, NOW)

12:15-12:30 – WorldSBK Tissot Superpole (SKY, NOW)

14:00 – Yamaha R3 BLU CRU World Cup Gara 1 (SKY, NOW)

15:00 – WorldSSP Gara 1 (SKY, NOW)

16:30 – WorldSBK Gara 1 (SKY, NOW, diretta su TV8)

Domenica 11 ottobre

10:15-10:25 – WorldSBK Warm Up (SKY, NOW)

10:35-10:45 – WorldSSP Warm Up (SKY, NOW)

12:10 – WorldSBK Tissot Superpole Race (SKY, NOW, differita dalle 19:30 su TV8)

14:00 – Yamaha R3 BLU CRU World Cup Gara 2 (SKY, NOW)

15:00 – WorldSSP Gara 2 (SKY, NOW)

16:30 – WorldSBK Gara 2 (SKY, NOW, differita alle 20:00 su TV8)

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