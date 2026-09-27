SBK Cremona. Lecuona vince la Superpole Race e rimanda la festa di Bulega

Iker Lecuona vince ancora e rimanda la festa di Nicolò Bulega. Nella Superpole Race dell'EICMA Italian Round di Cremona, il pilota spagnolo, a suo agio sin dalle prove libere del venerdì sul tracciato lombardo, ha vinto la seconda gara del weekend scattando in testa e mantenendo il comando per quasi tutti i dieci giri in programma. Quel ''quasi'' lo si deve a un attacco di Bulega nel corso del terzo giro, rintuzzato però da Lecuona al tornantino: una manciata di metri nei quali però Nicolò ha fatto vedere di essere più a posto rispetto a gara-1 di ieri, quando ha incassato 6 secondi dal compagno di box del team Aruba.it.

Not backing down in the battle for the win👀💥#ItalianWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/v222vNSG1o — WorldSBK (@WorldSBK) September 27, 2026

Primo podio incarriera per Surra! Cinque Ducati i top 5

Sono cinque le Ducati ai primi posti della gara corta, visto che sul podio sale Alberto Surra, tra l'altro dopo una bella battaglia con Yari Montella, che l'ha pressato fino all'ultimo metro. Primo podio in Superbike per il pilota torinese, che non rovina però la festa del team Barni Racing, che con il quarto posto di Montella (Bautista è caduto nei primissimi giri) si assicura, con due round e una ''gara-2'' di anticipo, il titolo team tra le squadre indipendenti. Primo degli altri è Alex Lowes, sesto su Bimota dietro al fratello Sam, ovviamente su Ducati. Chiudono la top ten l'ottimo Sam Bridewell (Ducati), da 10° a 7°, Miguel Oliveira (BMW), Scott Dixon (Honda) e Andrea Locatelli (Yamaha), che però, non prende punti. 11° Danilo Petrucci su BMW, mentre Axel Bassani arriva 16° e ultimo dei classificati a causa di un lungo al secondo giro. Caduti Lorenzo Baldassarri e Garrett Gerloff, a contatto in gara, e Stefano Manzi, che dopo un'escursione sulla ghiaia a inizio gara, ci finisce di nuovo, stavolta cadendo, al giro 7.

Man on a mission⚔️💥



Alberto Surra's not letting go of that podium spot🔥#ItalianWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/NJ3BV5YLGF — WorldSBK (@WorldSBK) September 27, 2026

Calcoli iridati, a Bulega serve un quinto posto

In virtù di questi risultati Iker Lecuona accorcia su Nicolò Bulega nella classifica iridata, portandosi a -138 punti. Al pilota italiano, dominatore di questa stagione, basterà arrivare quinto in Gara-2, oggi pomeriggio alle 14, per portarsi a casa il suo meritatissimo titolo. Anche se Lecuona vincesse, infatti, porterebbe a casa 25 punti, 14 in più degli 11 che andrebbero a Nicolò in caso di arrivo ai margini della top 5. Il distacco tra i due si ridurrebbe a 124 con 124 punti ancora da assegnare tra Estoril e Jerez, ma visto che a parità di punti il titolo andrebbe a Bulega per il maggior numero di vittorie, anche se non facesse punti da qui alla fine e Lecuona le vincesse tutte, non servirebbe allo spagnolo per ribaltare l'esito del campionato.

Another P2 for @nbulega this weekend🥈



#11 needs a top 5 finish in Race 2 to become the World Champion👀#ItalianWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/JYH7lD6TCB — WorldSBK (@WorldSBK) September 27, 2026

Risultati Superpole Race Superbike Round Cremona 2026

Classifica Superbike dopo Superpole Race Cremona 2026

Championship standings🏆@nbulega needs a top 5 finish in Race 2 later on to officially wrap up the Championship battle💥#ItalianWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/ozv3ia7565 — WorldSBK (@WorldSBK) September 27, 2026

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