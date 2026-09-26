SBK Cremona: Lecuona domina Gara-1 e rimanda la festa mondiale di Bulega

Iker Lecuona e la Ducati completano un sabato praticamente perfetto a Cremona: dopo aver conquistato in mattinata la pole position, lo spagnolo domina Gara-1 e centra la seconda vittoria della stagione, rinviando almeno a domenica la festa mondiale del compagno di box Nicolò Bulega. Lecuona parte benissimo e prova subito a scappare, mentre alle sue spalle Bulega e Alberto Surra (Ducati) vengono inizialmente sorpresi da Yari Montella, che però vanifica tutto cadendo in curva 13. Già al terzo giro il battistrada ha oltre un secondo di margine e, nonostante Bulega provi a tenere aperta la partita, continua ad aumentare il vantaggio fino a tagliare il traguardo con 5''591 sul leader del Mondiale, firmando anche il giro veloce in 1'28.077. La lotta per il terzo posto sembra invece sorridere a Surra, ancora protagonista dopo l'ottima Superpole, ma il piemontese cade al nono giro in curva 7 e spalanca la strada a Sam Lowes (Ducati), che completa così un altro podio tutto Panigale. Quarto Lorenzo Baldassarri, mentre Bulega incassa appena il secondo secondo posto di un 2026 fin qui dominato e dovrà attendere le gare di domenica per provare a chiudere definitivamente i conti per il titolo.
It's @LecuonaIker's second win of this campaign🏆🏆🔥@nbulega and @SamLowes_22 will join #7 on the podium👏#ItalianWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/p1Dd3wufmp— WorldSBK (@WorldSBK) September 26, 2026
Cadute e sorprese alle spalle delle Ducati Aruba.it
Dietro alle quattro Ducati si rivede nelle posizioni nobili Garrett Gerloff con la Kawasaki, quinto e nuovamente in top five per la prima volta da Gara-2 a Most, resistendo nel finale ad Alex Lowes con la Bimota, sesto per appena tre decimi. Più accesa la battaglia per il settimo posto, conquistato da Andrea Locatelli (Yamaha) davanti ad Axel Bassani (Bimota) e soprattutto a un ottimo Jake Dixon (Honda), capace di rimontare dalla 18ª casella fino alla nona posizione e di precedere per appena 108 millesimi Alvaro Bautista (Ducati). Appena fuori dalla top ten Stefano Manzi (Yamaha), mentre continua il weekend difficile di Danilo Petrucci (BMW), soltanto 14°. Gara da dimenticare anche per Montella, caduto una seconda volta in curva 10, e per Miguel Oliveira (BMW) e Xavi Vierge (Yamaha), entrambi finiti a terra, mentre Tommy Bridewell è stato fermato da un problema tecnico. Davanti, invece, Lecuona ha fatto tutto quello che poteva per tenere aperto il Mondiale: la prima occasione è sfumata, ma domenica Bulega avrà altri due match point per conquistare il titolo a Cremona.
Huge disappointment for BMW as @_moliveira88 is out of Race 1😲#ItalianWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/mqKMAq6bLg— WorldSBK (@WorldSBK) September 26, 2026
Risultati Gara-1 Superbike Round Cremona 2026
Race 1 full and final results🏁— WorldSBK (@WorldSBK) September 26, 2026
🥇 @LecuonaIker
🥈 @nbulega
🥉 @SamLowes_22#ItalianWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/Jb5xqcdHwU
Classifica Superbike dopo Gara-1 Round Cremona 2026
Championship standings🏆@nbulega's going to have another chance to secure the title tomorrow👀#ItalianWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/4tFgQ0J4WU— WorldSBK (@WorldSBK) September 26, 2026
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.