SBK Estoril: Bulega davanti a tutti nelle libere del venerdì, Surra sorprende ancora

Nicolò Bulega e la Ducati ripartono da dove avevano lasciato, inaugurando il weekend di Estoril con il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del penultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2026. A due settimane dalla conquista del titolo iridato a Cremona, il pilota emiliano si presenta in Portogallo con alcuni dettagli dorati sulla tuta per celebrare il successo e mette subito tutti in riga, fermando il cronometro sull'1'35.546. A rendergli la vita difficile è però soprattutto Alberto Surra, sempre più protagonista con la Ducati del team Motocorsa: fresco del primo podio in carriera conquistato proprio a Cremona e del rinnovo contrattuale per il 2027, il rookie piemontese chiude secondo ad appena 52 millesimi dal campione del mondo. Terzo tempo per l'altra Ducati ufficiale di Iker Lecuona, staccato di 379 millesimi, mentre a interrompere il dominio delle Panigale ci pensa Alex Lowes con la Bimota, quarto davanti alla Yamaha di Xavi Vierge. Sesto posto per Alvaro Bautista (Ducati), seguito da Sam Lowes e Lorenzo Baldassarri, entrambi in sella alla Panigale V4 R, mentre completano la top ten Yari Montella (Ducati) e l'idolo di casa Miguel Oliveira (BMW). Una mattinata che conferma dunque la competitività delle moto di Borgo Panigale, ma anche la crescita di Surra, ormai presenza sempre più abituale nelle posizioni di vertice.

Surra insiste, Oliveira cresce

Il copione non cambia nella FP2 del pomeriggio, con Bulega ancora una volta davanti a tutti grazie a un 1'35.432 che gli permette di migliorare il riferimento mattutino e chiudere il venerdì al comando della classifica combinata. Alle sue spalle resta però vicinissimo Surra, secondo ad appena 66 millesimi, mentre Lecuona completa un terzetto Ducati racchiuso in soli 84 millesimi, a conferma di una lotta sul giro secco decisamente più equilibrata di quanto ci si potesse aspettare. A fare un bel salto in avanti è Miguel Oliveira con la BMW, quarto a 384 millesimi e determinato a regalare una soddisfazione al pubblico portoghese, mentre il compagno Danilo Petrucci fatica e non va oltre la sedicesima posizione. Buoni segnali arrivano anche dalla Bimota di Axel Bassani, quinto dopo essersi migliorato nel finale, davanti a Montella e all'altra Bimota di Alex Lowes, separati da appena 29 millesimi. Ottavo tempo per Jake Dixon (Honda), seguito da Bautista, mentre Xavi Vierge (Yamaha) completa la top ten senza riuscire a migliorare il crono del mattino. Più indietro Baldassarri, dodicesimo, e Andrea Locatelli (Yamaha), tredicesimo, mentre Garrett Gerloff (Kawasaki) resta appena fuori dai primi dieci dopo una caduta nelle FP1. Giornata complicata anche per le altre Yamaha, con Stefano Manzi diciottesimo e Remy Gardner diciannovesimo, quest'ultimo protagonista di una scivolata in curva 9 nel finale. In vista della Superpole di sabato, dunque, Bulega resta il punto di riferimento, ma Surra e Lecuona hanno dimostrato di poterlo insidiare da vicino.

Less then a tenth of a second🤯



Alberto Surra's come close to beating @nbulega 's time💥#EstorilWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/MRQLHZ4xHf — WorldSBK (@WorldSBK) October 9, 2026

Risultati Prove libere 1 Superbike Round Cremona 2026

Risultati Prove libere 2 Superbike Round Cremona 2026

VEDI ANCHE

Tags