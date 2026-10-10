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SBK Estoril: Bulega fa 27 e raggiunge Bautista, Surra ancora sul podio!

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46 minuti fa - Bulega domina davanti a Lecuona e Surra, eguagliato il record di Bautista

Nicolò Bulega conquista la 27ª vittoria stagionale e raggiunge il primato di Bautista. Surra completa il podio Ducati, Oliveira quarto davanti al pubblico di casa
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Nicolò Bulega continua a riscrivere la storia del Mondiale Superbike, conquistando Gara-1 a Estoril e raggiungendo quota 27 vittorie stagionali, tante quante quelle ottenute da Alvaro Bautista nel 2023, finora primato assoluto per una singola annata. Il fresco campione del mondo, scattato dalla pole con la Ducati ufficiale, non parte benissimo e si ritrova terzo alle spalle del compagno di squadra Iker Lecuona e di Alex Lowes con la Bimota, ma impiega appena due giri a ristabilire le gerarchie: approfitta prima di una sbavatura del britannico, poi supera lo spagnolo alla prima curva all'inizio della terza tornata e prende immediatamente il largo. Da quel momento Bulega impone un ritmo insostenibile per gli avversari, costruendo progressivamente un vantaggio che gli permette di tagliare il traguardo con 3''870 su Lecuona, senza concedere alcuna possibilità di replica. Alle spalle della coppia Ducati ufficiale arriva un altro risultato di grande prestigio per Alberto Surra, terzo con la Panigale del team Motocorsa e al primo podio in una gara lunga, dopo quello ottenuto nella Superpole Race di Cremona. Il piemontese, autore di una prova solida e senza sbavature, riesce a tenere a distanza Miguel Oliveira con la BMW, quarto davanti al pubblico portoghese, e completa così un'altra tripletta Ducati. Per la casa di Borgo Panigale arriva anche la 35ª vittoria consecutiva, che eguaglia il record stabilito tra il 2003 e il 2004, mentre Bulega porta a 44 la propria striscia di podi consecutivi

Montella, gara in rimonta! BMW e Yamaha in difficoltà

Alle spalle dei primi quattro chiude Alex Lowes, quinto con la Bimota dopo aver perso terreno nelle fasi iniziali, mentre Lorenzo Baldassarri con la Ducati conquista un buon sesto posto nonostante un contatto nei primi giri con Yari Montella, che tenta il sorpasso alla curva 3 ma finisce per urtare il connazionale, danneggiando un'aletta della propria Panigale. Il pilota del team Barni perde diverse posizioni e scivola fino al dodicesimo posto, ma riesce a recuperare fino all'ottavo, arrivando ad appena 33 millesimi dalla Bimota di Axel Bassani, settima dopo una lunga battaglia con Alvaro Bautista, nono al traguardo. Completa la top ten Garrett Gerloff con la Kawasaki, davanti a Sam Lowes e Jake Dixon, mentre continua il fine settimana complicato di Andrea Locatelli (Yamaha), soltanto sedicesimo, e soprattutto di Danilo Petrucci (BMW), diciottesimo dopo essere finito largo già nelle prime fasi. Non va meglio a Stefano Manzi, caduto nel penultimo giro mentre era in zona punti e ripartito per chiudere ventiduesimo, ultimo classificato. La domenica di Estoril offrirà dunque a Bulega la possibilità di superare definitivamente il record di Bautista e a Ducati quella di stabilire una nuova serie di vittorie consecutive, mentre alle loro spalle la battaglia per le posizioni di vertice promette ancora spettacolo

Risultati Gara-1 Superbike Round Estoril 2026

Classifica World Superbike dopo Gara-1 Round Estoril2026

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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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