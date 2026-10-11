SBK Estoril: Bulega fa tripletta e vola a 29 vittorie, Surra ancora sul podio!

Nicolò Bulega completa un altro weekend perfetto a Estoril, conquistando anche Gara-2 e portando a 29 il numero di vittorie stagionali, un record che continua a migliorare dopo aver superato il precedente primato di Alvaro Bautista nella Superpole Race del mattino. Il campione del mondo della Ducati ufficiale centra così la decima tripletta del 2026, dodicesima della carriera, stabilendo un nuovo primato assoluto, e chiude il penultimo appuntamento del Mondiale con un dominio praticamente incontrastato. Allo spegnimento dei semafori è ancora una volta il compagno di squadra Iker Lecuona a presentarsi davanti alla prima curva, ma stavolta Bulega non perde tempo e lo supera dopo poche pieghe, prendendo immediatamente il comando. Lo spagnolo riesce a restargli vicino per i primi cinque giri, mantenendosi entro il secondo di distacco, prima che il ritmo del leader diventi insostenibile e il margine cominci progressivamente ad aumentare, fino ai 4''888 del traguardo. Alle loro spalle si accende invece la lotta per il terzo posto, con Alberto Surra e Alvaro Bautista, entrambi su Ducati, protagonisti di diversi sorpassi nelle prime fasi. Lo spagnolo riesce infine a prevalere e sembra avviato verso il podio, ma cade a cinque giri dalla conclusione, lasciando via libera al rookie piemontese del team Motocorsa. Per Surra arriva così il terzo podio del weekend e il quarto consecutivo, un risultato che conferma la sua straordinaria crescita e completa l'ennesima tripletta Ducati, mentre Bulega porta a 46 la serie di podi consecutivi e la casa di Borgo Panigale allunga a 37 quella delle vittorie

Montella quarto e campione degli indipendenti, Bassani quinto

Alle spalle del terzetto di testa arriva un risultato importante per Yari Montella con la Ducati del team Barni, quarto dopo una gara in rimonta che gli permette di conquistare matematicamente il titolo riservato ai piloti indipendenti. Il campano, partito dall'undicesima casella dopo il contatto con Alex Lowes nella Superpole Race, recupera progressivamente terreno, supera la Bimota di Axel Bassani, quinta al traguardo, e approfitta anche dell'uscita di scena del compagno di squadra Bautista per chiudere ai piedi del podio. Sesta posizione per Lorenzo Baldassarri con la Ducati del team GoEleven, davanti a Garrett Gerloff con la Kawasaki e all'idolo di casa Miguel Oliveira, soltanto ottavo con la BMW dopo essere scivolato indietro nelle prime fasi e aver commesso un errore durante la rimonta. Completano la top ten Xavi Vierge con la Yamaha e Jake Dixon con la Honda, mentre Stefano Manzi termina quattordicesimo e Danilo Petrucci sedicesimo, doppiato. Giornata amara anche per Andrea Locatelli, costretto al ritiro da un problema alla Yamaha, e soprattutto per Alex Lowes, caduto mentre era in lotta nelle posizioni di rincalzo, perdendo punti preziosi nei confronti di Montella nella battaglia per il terzo posto in campionato. Con una sola tappa ancora da disputare, quella di Jerez de la Frontera del prossimo weekend, Bulega guida la classifica con 664 punti contro i 518 di Lecuona, mentre Ducati si prepara a chiudere una stagione segnata da una superiorità senza precedenti.

Yari Montella is your 2026 Best Independent Rider 👏🔥#EstorilWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/LySpPuY6eZ — WorldSBK (@WorldSBK) October 11, 2026

Risultati Superpole Race Superbike Round Estoril 2026

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