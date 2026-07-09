Zarco punito per l'incidente di Barcellona: dovrà scontare un doppio long lap penalty

Johann Zarco dovrà scontare un doppio long lap penalty al suo ritorno in MotoGP. La decisione è stata comunicata dai commissari sportivi alla vigilia del GP Germania e riguarda l'incidente avvenuto alla prima curva del GP Catalogna, che ha coinvolto anche Luca Marini e Francesco Bagnaia.

MotoGP 2026, GP Catalogna: Johann Zarco e Alex Marquez

Il francese della LCR Honda è ancora indisponibile proprio a causa delle gravi conseguenze riportate in quella caduta e salterà anche il fine settimana del Sachsenring, quinto appuntamento consecutivo lontano dalle piste. Dopo gli ultimi accertamenti che hanno escluso la necessità di un intervento chirurgico al ginocchio, l'obiettivo resta quello di rientrare dopo la pausa estiva, indicativamente nel mese di settembre, ma dovrà farlo con la penalità da scontare.

Punito per l'incidente in cui si è infortunato

La particolarità della vicenda è che Zarco è stato ritenuto responsabile dell'incidente che gli è costato il grave infortunio al ginocchio. La caduta era avvenuta subito dopo la prima ripartenza della gara, inizialmente interrotta per il violento incidente che aveva coinvolto Pedro Acosta e Álex Márquez.

Nel secondo via, Zarco perse il controllo della moto alla staccata della prima curva, travolgendo anche Marini e Bagnaia e provocando una nuova bandiera rossa. Penalità dunque sacrosanta, che si aggiunge al danno dei problemi fisici riscontrati nella caduta, quando la gamba destra gli rimase incastrata nella Ducati del piemontese.

Le motivazioni della sanzione

Nel provvedimento diffuso dalla Direzione Gara, i commissari hanno ritenuto Zarco responsabile di aver causato un incidente multiplo alla prima curva dopo la partenza, in violazione del regolamento sportivo della MotoGP. L'episodio è stato classificato come una situazione di particolare pericolosità verificatasi nel giro iniziale, motivo per cui è stata inflitta la sanzione del doppio long lap penalty.

GP Francia 2026, Le Mans. Johann Zarco (Honda). Credits: MotoGP.com

La decisione arriva comunque a distanza di quasi due mesi dall'accaduto e riporta l'attenzione sulle polemiche nate dopo il GP Catalogna. In quell'occasione diversi piloti avevano criticato la gestione della gara, sostenendo che, dopo il primo grave incidente, non sarebbe stato opportuno procedere con una nuova ripartenza. Lo stesso Zarco aveva raccontato di essere stato colpito dai detriti dell'incidente precedente e di non sentirsi nelle migliori condizioni per affrontare il nuovo via.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 09/07/2026