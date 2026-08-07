MotoGP, Silverstone resta in calendario fino al 2028: accordo rinnovato

Silverstone continuerà a ospitare il Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP almeno fino al 2028. Alla vigilia dell'edizione 2026 della gara britannica, MotoGP e il circuito inglese hanno infatti annunciato il rinnovo della partnership per altre due stagioni, assicurando così la presenza dell'appuntamento nel calendario iridato anche nel 2027 e nel 2028. Un'estensione che conferma il ruolo centrale del Regno Unito nella strategia del campionato e consolida un rapporto iniziato nel 2010, quando il Motomondiale tornò a Silverstone dopo oltre vent'anni di assenza. Da allora il tracciato del Northamptonshire ha accolto complessivamente più di due milioni di spettatori e si è guadagnato una reputazione particolare anche per l'equilibrio delle sue gare: nelle ultime undici edizioni disputate qui si sono infatti alternati undici vincitori differenti, un dato sottolineato anche da Carmelo Ezpeleta, CEO di MotoGP Group, per descrivere la competitività e l'imprevedibilità offerte dal circuito. Ezpeleta ha inoltre ribadito l'importanza storica e commerciale del mercato britannico per il motociclismo, spiegando come il nuovo accordo permetterà di continuare a investire sull'evento, sulla presenza della MotoGP nel Paese e sull'esperienza riservata a pubblico, squadre, partner e promotori.

Silverstone punta ancora sulle due ruote

Il prolungamento si inserisce inoltre nella volontà condivisa da MotoGP e Silverstone di far crescere ulteriormente il Gran Premio, migliorandone l'offerta per gli spettatori e sfruttando la fase di espansione internazionale attraversata dal campionato. Stuart Pringle, CEO di Silverstone, ha sottolineato come l'accordo non rappresenti soltanto un rinnovo contrattuale, ma anche una conferma dell'impegno del circuito nei confronti delle competizioni motociclistiche di massimo livello. La pista britannica, che oltre alla MotoGP ospita anche la Formula 1 e il FIA World Endurance Championship, punta così a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo come principale sede britannica per i grandi eventi internazionali del motorsport. Il Gran Premio di Gran Bretagna resterà quindi uno degli appuntamenti storici del calendario MotoGP almeno per le prossime due stagioni, con l'edizione 2027 prevista nuovamente nel mese di agosto e i dettagli definitivi relativi a date e programma che saranno comunicati successivamente.

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