Silverstone, Ducati: Márquez punta alla rimonta, Bagnaia torna dopo l'operazione

Dopo la pausa estiva, il Ducati Lenovo Team è pronto a tornare in azione a Silverstone, dodicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sullo storico circuito britannico, dove Ducati ha conquistato cinque vittorie tra Donington e Silverstone grazie a Casey Stoner, Andrea Dovizioso, Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, la casa di Borgo Panigale si presenta con due obiettivi diversi ma altrettanto importanti. Marc Márquez vuole proseguire la rimonta iridata dopo il weekend perfetto del Sachsenring, che lo ha riportato al terzo posto della classifica, mentre Bagnaia punta a ritrovare il ritmo dopo l'intervento di fasciotomia all'avambraccio destro effettuato durante la sosta. Il tre volte campione del mondo dovrà prima ottenere il consueto fit to race dalla commissione medica, primo passo per tornare in sella alla Desmosedici GP.

Le sensazioni dei piloti

Márquez arriva in Gran Bretagna forte del massimo bottino conquistato in Germania e consapevole delle insidie di uno dei circuiti più impegnativi del calendario. ''In Germania è stato un weekend perfetto, dove siamo riusciti a sfruttare al massimo ogni occasione e a raccogliere tutti i punti possibili. Ho approfittato della pausa per recuperare energie e continuare ad allenarmi. Silverstone è una pista lunga, molto impegnativa dal punto di vista fisico e con il meteo che può sempre cambiare le carte in tavola.'' Per Bagnaia, invece, la priorità sarà ritrovare il feeling con la moto dopo quasi un mese di stop: ''Mi sento bene e ho recuperato durante queste settimane, ma non sono ancora risalito su una MotoGP. Dopo il fit to race sarà importante capire subito le mie sensazioni e lavorare nella direzione giusta. Silverstone è un circuito che mi piace molto e l'atmosfera creata dai tifosi britannici è sempre tra le più belle dell'intero campionato.''

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