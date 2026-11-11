Lorenzo incorona Marquez: "Per tecnica e guida è già il migliore della storia"

Il confronto tra Marc Marquez e Valentino Rossi è destinato a riaccendersi con l'imminente conquista del decimo titolo mondiale da parte dello spagnolo. Ma secondo Jorge Lorenzo, il nove volte iridato italiano non dovrebbe nemmeno essere incluso nella discussione sul miglior pilota della storia del motociclismo. Per l'ex campione della Yamaha, il vero confronto è ormai quello tra Marquez e Giacomo Agostini, mentre Rossi resterebbe un gradino più indietro.

Jorge Lorenzo confabula con Valentino Rossi (Yamaha) durante i test ufficiali MotoGP di Sepang

Una presa di posizione destinata a far discutere, soprattutto perché arriva da un pilota che ha condiviso la pista e il box con entrambi i protagonisti di una delle rivalità più accese della MotoGP. Lorenzo, cinque volte campione del mondo, ha infatti conosciuto da vicino le qualità dei due avversari, affrontandoli direttamente durante la propria carriera.

Lorenzo: “Marquez e Agostini i migliori di sempre”

Intervistato da TNT Sports, Lorenzo ha spiegato come il decimo titolo mondiale, ormai a portata di mano per Marquez, potrebbe ridefinire il dibattito sul più grande pilota di tutti i tempi: “Penso che si aprirà un vero dibattito su chi sia il migliore di sempre tra Marquez e Agostini”, ha dichiarato lo spagnolo. L'ex pilota Yamaha e Ducati ha quindi espresso un giudizio ancora più netto, escludendo Rossi dal confronto diretto tra i due pluricampioni: “Per me, se conquisterà questo decimo titolo mondiale, sarà senza dubbio il migliore dell'era moderna. Rossi non siede allo stesso tavolo con loro”.

MotoGP Giappone 2026, Motegi. Marc Marquez. Credits: Ducati Corse

Attualmente Marquez e Rossi condividono lo stesso numero di titoli mondiali, nove complessivi, sette dei quali conquistati nella classe regina. Il prossimo successo permetterebbe al pilota Ducati di superare il pesarese nel computo totale e di raggiungere Agostini a quota otto campionati nella categoria principale. Il fuoriclasse bresciano conserverebbe comunque il primato assoluto di 15 titoli mondiali, un record che resta lontano anche per lo spagnolo.

“Dal punto di vista tecnico, Marc è il migliore della storia”

Il giudizio di Lorenzo non si limita ai numeri. Secondo l'ex campione del mondo, Marquez possiede qualità di guida superiori a quelle di qualsiasi altro pilota, una caratteristica emersa con particolare evidenza anche nelle ultime stagioni, segnate da problemi fisici e difficoltà: “Penso che Marc fosse più forte l'anno scorso, prima dell'infortunio di Mandalika. Quella caduta lo ha indebolito fisicamente e quest'anno ha avuto difficoltà a mantenere la propria forma, ma ha compensato tutto con la pura tecnica”.

Una valutazione che rende ancora più significativo il rendimento dello spagnolo nel 2026, stagione nella quale è riuscito a mantenere il comando della classifica nonostante una condizione fisica non sempre ottimale: “Per me, dal punto di vista della tecnica e della guida, è il migliore della storia”. Lorenzo distingue quindi il valore assoluto del pilota dal semplice numero di successi conquistati, attribuendo a Marquez una superiorità tecnica che, a suo giudizio, lo pone già al vertice della storia del motociclismo.

Il decimo titolo può arrivare già in Portogallo

Il dibattito si inserisce in un momento decisivo della stagione. Dopo il secondo posto nel GP Qatar, Marquez dispone di 60 punti di vantaggio su Jorge Martin e 74 su Marco Bezzecchi, con soltanto due appuntamenti ancora in calendario. Lo spagnolo avrà già nella Sprint del GP Portogallo la possibilità di conquistare matematicamente il decimo titolo mondiale, bissando il successo ottenuto lo scorso anno al debutto con Ducati, ma questa volta dopo aver recuperato un gap che durante l'estate era arrivato ad oltre 100 punti.

GP Australia 2026, Phillip Island. Marc Marquez (Ducati), orge Martin (Aprilia). Credits: MotoGP.com

Per Lorenzo, che durante la propria carriera ha vissuto rivalità intense sia con Rossi sia con Marquez, il traguardo avrebbe un significato che va oltre le statistiche: sancirebbe definitivamente il primato dello spagnolo nell'era moderna, lasciando aperto soltanto il confronto con Agostini per il titolo di miglior pilota di tutti i tempi. Un giudizio destinato inevitabilmente a dividere gli appassionati, soprattutto considerando il peso che Rossi continua ad avere nella storia della MotoGP, ben oltre i nove titoli conquistati in pista.

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