Bezzecchi tenuto in gioco per il titolo solo dalla matematica: "Cercherò di divertirmi"

Marco Bezzecchi non si arrende e tiene ancora aperta, almeno matematicamente, la lotta per il titolo MotoGP. Il pilota Aprilia ha dominato il GP Qatar, conquistando la sesta vittoria stagionale davanti a Marc Marquez e riducendo a 74 punti il distacco dal leader del mondiale. Un successo che conferma la sua competitività, ma che difficilmente potrà cambiare l'esito del campionato, ormai nelle mani dello spagnolo della Ducati.

MotoGP Qatar 2026, Lusail. Marco Bezzecchi. Credits: Aprilia Racing

Dopo il sesto posto in Malesia, Bezzecchi aveva ribadito di voler continuare a crederci fino a quando la matematica glielo avesse consentito. La vittoria di Losail gli permette di mantenere fede a quelle parole, anche se lo stesso italiano riconosce che servirà una combinazione di risultati a dir poco improbabile per ribaltare la classifica.

Bezzecchi e il Mondiale: “Ho bisogno di un miracolo”

Con due appuntamenti ancora in calendario, in Portogallo e a Valencia, Bezzecchi dovrebbe vincere entrambe le gare - Sprint comprese - e sperare che Marquez non conquisti altri punti per avere una possibilità di aggiudicarsi il titolo. Uno scenario che il pilota Aprilia considera estremamente difficile: “Mi servirebbe un miracolo, ma sembra che in questa stagione per me non ce ne siano stati”, ha ammesso Bezzecchi dopo il successo in Qatar.

L'italiano preferisce comunque guardare agli aspetti positivi di un'annata che lo ha visto diventare uno dei protagonisti del campionato, confrontandosi regolarmente con Marquez e Jorge Martin: “È bello avere l'opportunità di lottare con loro. Alla fine Jorge e Marc sono due piloti davvero fortissimi. Già poter competere con loro è una cosa positiva. Voglio migliorare, voglio diventare più forte in futuro”. L'obiettivo, dunque, è sfruttare anche gli ultimi appuntamenti per continuare a crescere: “Cercherò di divertirmi e di portare con me tutte le cose positive che ho imparato in questa stagione, sperando di impararne altre anche nelle ultime due gare”.

La rivincita dopo la caduta nella Sprint

La vittoria di domenica ha rappresentato anche una risposta immediata alla delusione della Sprint, conclusa anzitempo dopo un contatto con Marquez alla prima curva. Un episodio sul quale Bezzecchi non aveva voluto soffermarsi troppo nell'immediato, ma che gli ha dato una motivazione ulteriore per la gara lunga: “È stata una gara meravigliosa per me. Ero molto motivatp, perché sentivo che nella Sprint avrei potuto lottare per la vittoria. Sono cose che possono succedere nelle corse, ma quanto accaduto mi ha dato una spinta in più per reagire oggi e cercare di fare una partenza perfetta”.

MotoGP 2026, GP Qatar: Marco Bezzecchi (Aprilia)

Bezzecchi è riuscito a trasformare quella determinazione in una prestazione senza sbavature, prendendo il comando e controllando la gara per tutti i 22 giri: “Sono felice di esserci riuscito e sono davvero grato alla squadra e ad Aprilia. Mi sentivo sicuro sulla moto e sono stato bene per tutta la gara”.

La gestione delle gomme decisiva per la vittoria

Uno degli elementi fondamentali del successo di Bezzecchi è stata la capacità di mantenere un ritmo costante senza compromettere il rendimento degli pneumatici, particolarmente sollecitati dalle caratteristiche del circuito di Losail: “Non c'è stato un momento in cui sono andato nel panico. Ho cercato di restare calmo, di guadagnare un decimo alla volta e di gestire tutto nel modo migliore”.

Il pilota Aprilia ha sottolineato soprattutto l'importanza di controllare il consumo delle gomme, comprese quelle anteriori, per evitare un calo di prestazioni nelle fasi decisive: “È una pista dove gli pneumatici soffrono molto, anche quello anteriore. Ho cercato di gestirli nel miglior modo possibile e fortunatamente ci sono riuscito”. La sesta vittoria stagionale rappresenta un'ulteriore conferma dei progressi compiuti da Bezzecchi e dall'Aprilia, ormai capaci di imporsi con continuità anche contro la Ducati.

Marquez a un passo dal titolo, Bezzecchi guarda al futuro

Nonostante il successo di Losail, il Mondiale resta saldamente nelle mani di Marquez, che grazie al secondo posto conserva 60 punti di vantaggio su Martin, suo primo inseguitore. Lo spagnolo avrà già nella Sprint del GP Portogallo la possibilità di conquistare matematicamente il decimo titolo mondiale della carriera.

MotoGP 2026: Marco Bezzecchi (Aprilia)

Per Bezzecchi, invece, le ultime due gare saranno soprattutto un'occasione per consolidare quanto di buono costruito nel corso della stagione. La vittoria in Qatar, arrivata dopo la delusione della Sprint, è la dimostrazione di un atteggiamento che Bezzecchi vuole mantenere fino all'ultima gara: continuare a lottare per il massimo risultato, indipendentemente dalle possibilità di conquistare il titolo.

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