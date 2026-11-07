MotoGP Qatar 2026. Marquez vince dopo il contatto con Bezzecchi, Martin sul podio. Paura per Bagnaia

La Sprint del Gran Premio del Qatar comincia con un grande spavento per Francesco Bagnaia. Alla fine del primo giro, Fermin Aldeguer prova ad attaccare Pedro Acosta all’ultima curva ma finisce per centrare il posteriore della Ducati di Pecco, che viene letteralmente catapultato in aria e ricade pesantemente sull’asfalto. Il piemontese resta cosciente ma molto dolorante, viene portato via in barella e successivamente trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti, dopo una prima diagnosi che parla di due dita del piede destro fratturate. L’incidente provoca la bandiera rossa e la Sprint viene poi fatta ripartire sulla distanza ridotta da 11 a 10 giri; Aldeguer riceverà una doppia long lap penalty per la manovra.

Marquez-Bezzecchi, contatto e caduta: nessuna penalità

Alla ripartenza la sfida attesa tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez dura soltanto pochi giri. Al quarto passaggio lo spagnolo va largo alla curva 1 e il poleman dell’Aprilia prova a incrociare infilandosi all’interno; quando Marquez torna verso la traiettoria ideale i due si toccano e Bezzecchi finisce a terra, ritirandosi. L’episodio viene immediatamente investigato dagli steward, che lo giudicano però un incidente di gara senza ulteriori provvedimenti. Marc prosegue con l’airbag della tuta aperto, respinge poco dopo l’attacco di Jorge Martin e prende il comando, andando poi a conquistare la vittoria con 862 millesimi di vantaggio. Un successo pesantissimo che porta il leader Ducati a 49 punti di margine su Martin e a 79 su Bezzecchi.

Diggia beffa Martin all’ultimo giro

La grande sorpresa è proprio Jorge Martin, capace di risalire dall’11ª casella nonostante il radio destro ancora fratturato. La bandiera rossa gli permette anche di passare dalla gomma posteriore media alla soft e lo spagnolo sfrutta la scelta per portarsi rapidamente nelle prime posizioni, arrivando persino a guidare brevemente la Sprint. Nel finale però deve arrendersi prima a Marquez e poi, proprio all’ultimo giro, a Fabio Di Giannantonio, che conquista così il secondo posto davanti all’Aprilia. Raul Fernandez chiude quarto nonostante le dita della mano destra infortunate, seguito da Johann Zarco, Pedro Acosta, Ai Ogura ed Enea Bastianini; Iker Lecuona conquista l’ultimo punto disponibile. Grazie al sorpasso finale di Diggia su Martin, Marquez conserva anche il primo match point iridato per la gara lunga: per chiudere il Mondiale a Lusail dovrà vincere e sperare che Martin non raccolga punti.

The Top 2 in the standings going ELBOW TO ELBOW ⚔️#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/SOITYaogYU — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Risultati Sprint MotoGP Qatar 2026

VEDI ANCHE

Tags