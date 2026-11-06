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MotoGP Qatar 2026. Marquez detta il passo nelle libere 1, Bezzecchi è lì. Martin sorprende

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2 ore fa - Diggia terzo davanti ad Acosta, Martin torna quinto. Segnali di ripresa per Bagnaia

Marquez apre il weekend di Lusail davanti a Bezzecchi, con gli altri già oltre quattro decimi. Martin sorprende col quinto tempo, Bagnaia è subito dietro
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Marc Marquez comincia davanti a tutti il weekend del Gran Premio del Qatar, primo match point iridato per il leader della Ducati. Nelle prove libere disputate ancora alla luce del sole, su un asfalto caldo e sporco di sabbia, lo spagnolo firma un 1’52”278 e precede di 110 millesimi Marco Bezzecchi, unico capace di restargli davvero vicino. Il vuoto si apre già dalla terza posizione, occupata da Fabio Di Giannantonio a 413 millesimi dopo aver montato una gomma anteriore nuova nel finale. Pedro Acosta è quarto a 677 millesimi, ma termina anzitempo il turno fermandosi lungo il circuito per un problema alla sua KTM. Marquez e Bezzecchi sono così gli unici due piloti capaci di chiudere la FP1 entro mezzo secondo dal riferimento.

Martin torna quinto, Bagnaia dà segnali di ripresa

La sorpresa più incoraggiante arriva da Jorge Martin, ancora alle prese con la frattura al radio destro rimediata in Australia ma decisamente più a suo agio rispetto alla Malesia: il pilota Aprilia completa un turno regolare e chiude quinto a 734 millesimi, confermando soprattutto di soffrire meno nei cambi di direzione, pur continuando ad avere difficoltà nelle staccate più violente. Subito alle sue spalle c’è Francesco Bagnaia, sesto a 59 millesimi da Martin e protagonista di un avvio più convincente rispetto alle ultime uscite. Raul Fernandez, ancora alle prese con due dita fratturate, è settimo davanti a un buon Luca Marini, migliore Honda in ottava posizione; Franco Morbidelli e Johann Zarco completano la top 10. Più indietro Enea Bastianini, soltanto 17°, mentre Brad Binder cade alla curva 7. Ultimo Jake Dixon, al ritorno in MotoGP come sostituto di Joan Mir, dopo una caduta alla curva 15. A Lusail non sono invece presenti le Yamaha, assenti per la scelta della Casa di non inviare personale in un’area considerata potenzialmente interessata da un conflitto.

Risultati prove libere 1 MotoGP Qatar 2026

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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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